Monterrey— Aunque a Thalía le gusta más “futurear” que vivir del pasado, agradece que este año su música haya triunfado, pues sus videos registraron millones de reproducciones y sus ocurrencias en redes sociales fueron un ‘boom’, como su ‘Tiki Tiki’.En entrevista, la mexicana dice que se siente feliz de tener salud, aunque despide el año con un hueco en el pecho por aquellos que ya no están con ella.Ha sido la confirmación de que cuando vives tu vida en armonía, tranquilidad y amor la respuesta se manifiesta en cada aspecto de tu vida. Inicié el 2018 con muchas ganas de simplemente vivir, de gozar en cada momento, a mi gente, a mi trabajo y a mi persona. El recibimiento de mi álbum ‘Valiente’ ha sido increíble y el apoyo a los videos imparable.En lo empresarial también ha sido un año excepcional. Mi colección Thalía Sodi finalmente llegó a mi México con Promoda.También saqué una línea de pestañas con Eylure, exclusiva en Ulta. Y la cereza en el pastel, obviamente, son mis redes sociales y mis seguidores que amo y me divierten tanto.No soy de la idea de vivir pensando en el pasado. Prefiero “futurear” y vivir un día a la vez. Pero sí puedo decir que ese ‘Tiki Tiki’ llegó para quedarse. Fue de lo más divertido que me ha pasado en toda mi carrera y lo disfruté muchísimo.Es un año de mucho poder femenino en la industria. Nombres como Anitta, Becky G, Natti Natasha y Karol G, entre otras, han inyectado una fuerza increíble. Uno de mis aciertos fue seguir mi intuición al hacer una mezcla con mi estilo y las nuevas propuestas que se están viviendo en la música latina.Gracias a Dios no. El único gran reto que sentí fue el de seguir imponiéndome una rutina de ejercicio y estilo de vida saludable. ¡Eso sí implica demasiados tropiezos, ya que mi máxima debilidad es la comida! Así que, ahí sí tengo que ponerme muy firme para no perder el paso que llevo.Depende de qué interpretes como “oso’. Si lo que a mí me libera, me trae felicidad, sonrisas, alegría, travesura y un sentido propio de identidad tú lo llamas “oso”, pues la respuesta sería un rotundo sí. Mientras más valoro mi persona y mi manera de ser y de interpretar y vivir mi vida, más claro me queda que es inevitable irritar a ciertas gentes...Como a millones de seres en este mundo, siempre nos hacen falta las personas amadas que se nos adelantaron. Ellos siempre dejan colgando la felicidad de un recuerdo. Pero gracias a la memoria los podemos mantener más que presentes. En estas fechas siempre se siente ese hueco en el pecho.¡Claro que más música! ¡La amo! Me motiva, me enamora, me hace soñar. Y quiero salir de gira también para ver a mi público cara a cara y vibrar y cantar con todos ellos.Les envío mucho amor y mucha buena energía para arrancar el 2019. Estamos en tiempos de mucha conciencia, donde se necesita entrenar nuestro pensamiento para tener una visión más positiva del entorno.