Le encantan los rituales

Ciudad de México–Como para Anette Michel cada año que comienza es una oportunidad para mejorar personal y profesionalmente, se ha vuelto una fiel practicante de los rituales para atraer abundancia y prosperidad.“En Año Nuevo, mi familia y yo corremos con las maletas (para viajar) y barremos la casa (para sacar lo malo)”.“Por ejemplo, yo estreno algo todos los años, siempre lo que me pongo en la celebración de Fin de Año es nuevo”, dijo Michel en entrevista.Otro rito que realiza la también actriz es plasmar en papel los que considera sus errores y sus anhelos, los primeros los rompe, los segundos los eleva al cielo.“En un papelito pongo todas las cosas que ya no quiero que se repitan o cosas que no me gustaron de mi persona en ese año y las rompemos. Una de nuestras costumbres es volar globos de cantoya con los deseos para el próximo año”.“Somos muy tradicionales, nos gusta cenar en casa, ponernos muy guapos y tomarnos muchas fotos. Platicamos de todas las cosas que sentimos los unos por los otros y recordamos a los que ya no están”, expresó.Incluso confesó que entre las mujeres de la familia intercambian prendas íntimas de distintos colores, como rojas y amarillas, para atraer o conservar el amor y el dinero, respectivamente.Para Michel, la convivencia en familia es fundamental para una estabilidad emocional y es de las que trata de solucionar cada situación o problema que se le presente.Afrontar las adversidades le ha funcionado en su relación matrimonial por lo que ya presume una década con su esposo Gregorio Jiménez.“Creo que es muy importante que no te dejes escoger, porque luego eso es lo que pasa”.“Como mujer esperas que alguien llegue y te busque, te invite a salir, te conquiste, en lugar que tú te pongas como deseo buscar a una persona con ciertas características, cosas, incluso que sean importantes para ti. Con la madurez entiendes eso”, aseguró.Michel despedirá el 2018 con trabajo, como conductora del programa MasterChef, y espera que pronto le llegue una nueva oportunidad de actuar.

