San Diego— Jodie Whittaker está por enfrentar uno de los retos más desafiante de su vida... bueno, en realidad es el Doctor Who, a quien ella interpreta, quien tendrá un encuentro con “la criatura más peligrosa del universo”.Ello ocurrirá en el especial de Año Nuevo del programa, que se titula ‘Resolution’ y se transmitirá el 1 de enero de 2019.Pero uno podría suponer que, a estas alturas, a la actriz ya nada la asusta, sobre todo si se considera que es la primera mujer en encarnar al icónico personaje televisivo... y sobrevivió a los “whovians” (como se les conoce a los fans).“Formar parte de ‘Doctor Who’ es un verdadero honor. Sé lo importante de que, en este momento de la sociedad, una mujer tome un papel de esta relevancia, en especial en un producto tan global”.“Lo que me gustaría es que dejara de ser ‘un momento’ y nadie se enfocara en eso (el género). Cuando eso pase, realmente sentiré que hemos evolucionado”, puntualiza la inglesa en entrevista.Con la misma confianza que transmitió en la cinta de horror sci-fi ‘Attack de Block’ y la naturalidad de su personaje en el episodio ‘The Entire History Of You’, de la serie ‘Black Mirror’, Whittaker siempre confió en que se erigiría como uno de los mejores Doctores de la historia.“Lo que creamos es muy cinemático, es extraño, divertido, lleno de suspenso y muchas emociones. Son 10 episodios que parecen películas pequeñas, con una enorme calidad creativa”, asegura.En el transcurso de carrera, en especial en los últimos 10 años, lo más importante que he aprendido y que realmente me ha servido, es que no debo tomar decisiones apresuradas hasta no escuchar lo que tienen que decir mis compañeros actores con los que compartiré un proyecto.“Lo que hice fue esperarme hasta conocer al resto del equipo. Una vez adentro, si al final chocan las opiniones de todos, creo que eso beneficia, pues puede ser mucho más atractivo y estimulante para trabajar”.Los libretos son muy claros y están todos escritos abordando al personaje como ‘el Doctor’. No hacemos distinciones de género. Estamos muy acostumbrados a ver a un hombre en el papel, que nunca cuestionamos si sus decisiones tienen que ver con que es un personaje masculino: sólo lo vemos como ‘el Doctor’.“Recordemos que estamos hablando de un extraterrestre que es viajero y amo del tiempo. Más bien sus reacciones tienen que ver con sus regeneraciones, su historia y todo lo que ha experimentado en su vida. Si ven que yo reacciono de una forma, no me gustaría que pensaran que es por el hecho de que es mujer”.Creo que, más en esta época, ya sabemos que no todos los héroes lucen iguales. Pero, al final, todos saben que esta es una historia sobre un grupo de amigos ayudando a los demás. Ese sentimiento es universal.“Creo que a todos nos gustaría que existiera más bondad en el mundo, y de alguna forma, eso es lo que hace este equipo de inadaptados. Cualquier persona puede relacionarse con eso”.