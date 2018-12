Fallece director de 'City on Fire'

Ciudad de México— El director Ringo Lam fue encontrado inconsciente en la cama este sábado por su esposa, informaron medios de comunicación de Hong Kong.Lam dirigió la película ‘City on Fire’ (1986), la cual se considera una película histórica sobre las tríadas de Hong Kong.El filme le valió el premio como Mejor Director en los Premios de Cine de Hong Kong.Fue una gran influencia para Quentin Tarantino en la cinta ‘Perros de Reserva’, ya que Tarantino es amante del cine de la década de los 70.El director realizó varias incursiones en el cine internacional, incluidas tres películas protagonizadas por Jean-Claude Van Damme, ‘Máximo Riesgo’, ‘Asesino Perfecto’ e ‘In Hell’.Por lo que el actor no dudó en expresar sus condolencias.“Estoy profundamente triste por la noticia del fallecimiento de Ringo Lam”, escribió Van Damme en Twitter.Lam también escribió, produjo y actuó en varias de sus películas, y se desempeñó como productor ejecutivo en ‘Rescate Explosivo’.Después de ‘Máximo Riesgo’ regresó a Hong Kong para filmar ‘Full Alert’, cinta con la que fue nominado a cinco premios de cine de Hong Kong.Aunque Lam expresó su insatisfacción con el estado del cine de Hong Kong y produjo menos películas en la década de 2000, se unió a Tsui Hark y Johnnie To para la película de 2007 ‘Triangle’, que se exhibió en Cannes.Antes del lanzamiento de su última película, ‘Sky on Fire’ (2016), dijo en una entrevista al South China Morning Post que estaba en una edad en la que tenía que hablar sobre la vida.“Tengo una edad en la que tengo algo que decir sobre la vida. ¿Qué es la vida? No hay nada que pueda hacer para decidir cuándo termina. Soy impotente y estoy muy enojado, así que lo puse todo en la pantalla”.

