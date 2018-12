Cae... y se levanta

Monterrey–Su caída en pleno escenario de Los 90´s Pop Tour, hace justo un año, no fue cualquier cosa, Beto Cuevas se fracturó una costilla y un brazo, pero incluso de eso aprendió.Lejos de lamentarse de la aparatosa caída que sufrió de una altura de 2.30 metros durante su debut en el espectáculo que encabeza OV7 y que se presentó en la Arena Ciudad de México, Beto lo ve por el lado amable y sabio.“No hay nada mejor que un buen golpe para sentir que estás acá porque vivimos anclados en el pasado”, reflexionó el chileno sobre el último año de su vida.“El año fue súper positivo, el balance que hago es que ha sido muy bueno, aprendí muchas cosas, volví a mostrar la cara y decirle al mundo que sigo acá, que sigo más vivo y más fuerte que nunca”.Al cantante de 51 años le tomó una semana recuperarse del accidente que pudo haber sido peor.“Finalmente la perspectiva del tiempo terminé apreciándolo. Es la caída que tuve en el escenario y me rompí una costilla y un brazo, después salí al escenario a pesar de que había un poquito de dolor y me tuvieron que dar un calmante.“Lo que sentí tras ese golpe fue el hecho de sentir que estaba vivo, que estaba acá porque nuestra mente siempre está tratando de anticipar el futuro y nos olvidamos que lo único y más importante es estar acá. Para mí fue un llamado de atención para hacerme presente constantemente”.La caída, señaló, dentro de lo terrible que le resultó, le salvó la vida.Gracias a que tenía las manos en alto, Beto cayó de lado, se golpeó las costillas, pero con el brazo protegió su cabeza y cuello.Si hubiese caído derecho, explicó, seguramente habría resultado con fracturasen las piernas e incluso en la columna.Tras esa experiencia, el ex vocalista del extinto grupo La Ley, se puso a hacer ejercicio y decidió perder unos kilos.“Estoy más vital que nunca, estoy con muchas ganas de seguir viviendo y pasándola bien, haciendo lo que más me gusta que es cantar, hacer canciones, crear, hacer pinturas y disfrutar de los placeres de la vida, más que la adquisición de bienes materiales que finalmente de eso nada nos llevamos”.Beto tiene muchos planes para el 2019, por ejemplo el lanzamiento de su disco con el que piensa conmemorar sus 30 años de trayectoria.Su primer sencillo fue ‘Rosas en el Lodo’ junto a Monsieur Periné.Hoy más que nunca el cantante de rock-pop valora su vida y su carrera por muchas razones.“Para mí la música ha sido un salvavidas porque muchas veces cuando uno está en momentos difíciles yo he tenido la posibilidad de agarrar una guitarra, hacer una melodía y escribir mis sentimientos para no tener que recurrir a lo que mucha gente recurre que es la autodestrucción para poder aguantar las partes bajas de la vida”, expresó.“Mi carrera ha sido de muchos cambios. Yo vengo del mundo del pop rock, de estar en un grupo, desde el año 2008 empecé una carrera en solitario que tuvo una pequeña pausa cuando hicimos un reencuentro con mis excompañeros (de La Ley)”.

