Ciudad de México–Tras ser criticada por no detener inmediatamente su show, cuando una de sus bailarines convulsionó, Iggy Azalea utilizó Instagram para desahogarse y decir que se siente exhausta por las críticas constantes que recibe.“Parece que todo lo que hago se vuelve una oportunidad para que la gente me diga que soy una porquería, que mi música es mala, que mi ropa es fea, que me vale todo y que soy una horrible persona”.“Estoy desgastada. Los últimos cuatro años han sido para mí un mundo en el que no hago nada bien y que es difícil no pensar ‘¿cuál es el punto de seguir?’, y sentirse motivada”, publicó en la red social.Durante el concierto que ofrecía la cantante, el jueves, en Río de Janeiro, una de sus acompañantes colapsó, la estrella pidió un médico y continuó cantando.Al percatarse que la bailarina convulsionaba y otros trataban de ayudarla, Azalea detuvo el show. Sin embargo, su primera omisión generó ataques en redes sociales.“Cada quien trata de sobrevivir a su día a día. ¿Podríamos ser un poco más amables entre nosotros?. Ver cómo la gente disfruta ser desagradable con los demás es deprimente”, escribió la rapera.En un mensaje previo, la intérprete de ‘Black Widow’ aclaró que en un inicio no se dio cuenta de lo grave de la situación.“Pensé que se había caído, torcido un tobillo. Y puede sonar duro, pero sigues cantando hasta que la música se detiene y pides un médico, que fue lo que hice”, compartió la australiana.Incluso pidió a sus seguidores que dejaran de hacer burlas y compartir imágenes del percance.

