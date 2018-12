Los Angeles— Los últimos meses han sido totalmente agridulces para Johnny Galecki, pues ‘The Big Bang Theory’, programa que le dio proyección internacional y está próximo a concluir tras 12 temporadas.El actor, quien personifica al físico experimental Leonard Hofstadter en la serie de Warner, dice que la emisión del último episodio, proyectada para mayo próximo, marcará el final de una era personal y profesional para él y para sus compañeros.“Nos entusiasma lo que viene, nos ilusiona que pueden llegar otros proyectos, pero también nos entristece que termina algo que ha sido fascinante, una gran lección de vida y una experiencia laboral única”, comentó Galecki.De 43 años, nacido en Bélgica y con nacionalidad estadounidense, el también productor y escritor confía en que perdure la relación que tiene con Jim Parsons (Sheldon Cooper), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard Wolowitz), Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali), Melissa Rauch (Bernardette) y Mayim Bialik (Amy).“Es la primera vez que nos sucede la separación definitiva, antes nos dábamos nuestros tiempos entre temporada y temporada.“Nos íbamos de vacaciones y descansábamos del set y de todo, pero creo que el último día de rodaje, el término de la promoción y los días restantes serán difíciles. Aunque la amistad ahí estará, no creo que se acabe, nos hicimos amigos entrañables”, destacó.Mientras se prepara para cerrar el ciclo de una de las series de comedia más exitosas de la década, Galecki visita a agentes de audiciones y analiza proyectos para desarrollarse como productor o escritor.“Siempre tengo inquietud de crear, me gusta mucho escribir, aunque no he dado a conocer todo lo que hago. Quisiera dedicarme a hacer más castings y aprovechar mi tiempo para concretar nuevas ideas. Creo que será la temporada necesaria para replantear qué más quiero hacer en el futuro”, acotó.Protagonista de filmes como ‘The Master Cleanse’, ‘El Precio de Mañana’ y ‘Mesa Para Tres’, el actor escribió y produjo los pilotos de la serie Here’s Your Damn Family y fungió como productor ejecutivo de las teleseries SciJinks y Living Biblically.“Lo que hice como David Healy en ‘Rosseanne’ y el spin-off (‘The Conners’) me acercaron a otro tipo de público y me hicieron ver que hay mucho espacio de trabajo si es que uno se aplica; entonces, debo aplicarme”.Muy reacio a hablar de su situación sentimental, sólo se sabe que está saliendo con una chica llamada Alaina Meyer desde septiembre pasado y que lleva su relación muy alejada de los reflectores.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.