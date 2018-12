Cuando Rob arruinó el Oscar

Nueva York—A menos de dos meses de celebrarse la edición 91 de la entrega del Oscar, todavía no hay anfitrión para la ceremonia tras el retiro de Kevin Hart a causa de su controversial historia de Twitter.Curiosamente, en 2019 se cumplen 30 años desde la última vez que la gala no tuvo maestro de ceremonias... y los resultados no fueron precisamente buenos.El productor de la ceremonia de 1989, Allan Carr (Vaselina) trató de llenar el vacío organizando un número de apertura kitsch que ahora se considera el momento más embarazoso en la historia de los premios: el dueto de Rob Lowe y Blancanieves en una versión modificada del tema "Proud Mary"."Es apropiado que sigamos honrando el evento oscuro y trágico que ocurrió en nuestra nación 30 años después", declaró Lowe.En entrevista telefónica, el actor, hoy de 54 años, nos cuenta por qué aceptó hacer tal número, las miradas de la audiencia (en la que se encontraban Tom Hanks, Glenn Close, Dustin Hoffman, Jack Nicholson, Michael Douglas, Robin Williams, Sigourney Weaver, entre otros) y lo que aprendió de la experiencia.La Academia me lo pidió. Era joven e ingenuo, y pensé: 'Bueno, es la Academia, ellos deben saber mejor que nadie'. Además, era gran fan de Marvin Hamlisch (compositor ganador del Óscar), quien escribió el número musical, así que me imaginé que sería algo grandioso.Recuerdo perfectamente haber mirado hacia el público y ver al director Barry Levinson, quien esa noche en particular era la estrella del show gracias a su filme Rain Man, y pude ver cómo abría desmesuradamente los ojos y murmuró: '¿qué demonios?'."Pero para ser un actor exitoso, uno debe tener una enorme porción de negación, así que me las arreglé para convencerme de que había sido un éxito".Una de las cosas que la gente olvida de todo este asunto es que la Academia, por alguna razón, decidió que no necesitaba permisos para utilizar la imagen de Blancanieves."Disney amenazó con demandar, y cuando eso se filtró en la prensa, se generó un rebote revisionista. Cuando la gente examinó a conciencia el número, se dio cuenta del verdadero desastre que era".Cometí un gran error. Siempre había pensado que la entrega del Óscar era un escape divertido para Estados Unidos, donde celebramos y honramos el oficio de hacer películas."Lo que pasé por alto fue la gran solemnidad, la profunda seriedad que esa velada reviste para mucha gente, y eso lo asumo. Fue mi equivocación".Hubo otros aspectos muy malos del show: Merv Griffin cantó "I've Got a Lovely Bunch of Coconuts", y Corey Feldman realizó un baile al estilo Michael Jackson.Esa es una buena pregunta porque nunca me expliqué qué hacia Lily Tomlin vestida como Carmen Miranda. No sé qué es más sorprendente: el concepto del número o el hecho de que nadie supo a quién se le ocurrió.(Sarcástico) Siempre ha sido un gran alivio para mí que, después de lo de Blancanieves, el Óscar se enderezó y evitó cualquier tipo de controversia y vergüenza.Sí. El 80 por ciento de la gente a la que le preguntes quién ganó el Oscar equis año, no va a saber la respuesta. Así que en una época en la que es vital seguir siendo parte de la conversación, sin duda he logrado más dinero y ovaciones por estar en un número de apertura del Oscar que si me hubiera ganado uno.