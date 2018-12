Confirma Roberto Tapia intento de secuestro en Michoacán

Morelia, Michoacán.- El cantante grupero Roberto Tapia, afirmó que lo intentaron secuestrar luego de que se presentara el pasado miércoles en el Centro de Espectáculos del municipio de Buenavista, Michoacán, publicó El Universal.Las autoridades de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia sostuvieron que no tenían reportes de algún evento criminal en contra del exponente de música grupera y que incluso no existe denuncia o reporte al 911.En respuesta, Freddy Pérez, quien se presenta como su manager, subió un audio a su cuenta de Instagram en el que el intérprete de banda señala que fue víctima de la delincuencia en ese municipio de la Tierra Caliente Michoacana.“Las Primeras Declaraciones de @robertotapia luego de sufrir un Intento de Secuestro Ayer Por La Noche En Michoacan. Gracias A Dios Estamos Bien (Sic…)”, escribió en el post Freddy Pérez.En la misma publicación, el manejador del cantante estadounidense nacionalizado mexicano, publicó un audio en el que presuntamente Roberto Tapia confirma un supuesto intento de secuestro.“A toda mi gente de parte de su amigo Roberto Tapia, gracias a Dios estamos muy bien. Si sufrimos un intento de secuestro, pero bendito Dios estamos bien tanto yo como mi hermano Genaro, mi manager Freddy Pérez y familia de mi manager”, señaló.En la grabación, Roberto Tapia expone que “sí fue una situación difícil, pero bendito Dios estamos bien, pues somos personas de trabajo sano; somos personas que nos dedicamos a la música y esto fue lo que en este caso nos avaló”.“Sabemos que el estado de Michoacán pues sí está ahorita en una situación un poco riesgosa, pero nosotros, como siempre lo he hecho yo, es venir a trabajar y así lo hicimos”, destacó Tapia.Antes, el cantante de “Las Edades” y “Mirando al cielo”, había publicado en su cuenta oficial de la red social un mensaje en el que agradece todas las muestras de apoyo que recibió.En su post, Roberto Tapia también anuncia que a pesar de lo sucedido, no cancelará ninguna presentación y que seguirá con su agenda tal como estaba programada.La alerta se encendió luego de que Freddy Pérez publicara en sus redes sociales que su representado “había sido víctima de un atentado” junto con parte de su equipo de colaboradores, a manos de un grupo armado.Hasta la tarde ayer jueves, las autoridades de Michoacán habían sostenido que no existía ningún reporte de alguna agresión o atentado en contra del intérprete o su equipo.La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informaron mediante comunicado que no cuentan con algún reporte oficial ni denuncia al respecto.Señalaron que ambas instituciones llevaron a cabo un rastreo de información conforme a los protocolos establecidos en estos casos, resultando negativo.“En el número de emergencias 911 tampoco se cuenta con registro de llamadas solicitando apoyo o denunciando algún acto posiblemente ilícito, donde se relacione al cantante y a su equipo”, cita el documento.La PGJE y la SSP hicieron un llamado a acudir a las instancias oficiales para denunciar cualquier situación que pudiera ser constitutiva de delito, a fin de llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

