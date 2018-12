Video: Bailarina de Iggy Azalea convulsiona en pleno concierto

Ciudad de México— Una bailarina de Iggy Azalea colapsó en pleno escenario y convulsionó en un show que la cantante ofrecía en Río de Janeiro, Brasil, este jueves.Durante la interpretación de "Black Widow" la joven cayó y la estrella pidió un médico, para luego seguir con la interpretación del tema, publicó TMZ.Segundos después, la cantante se detuvo al ver que la chica ya convulsionaba mientras otros bailarines trataban de ayudarle.En redes sociales circulan videos del incidente y varias críticas contra la australiana por no detener el show a tiempo.En Instagram, la estrella publicó que la bailarina se encontraba bien de salud."Solo quiero que todos los que se lo están preguntando sepan que mi bailarina está BIEN. La luz y el calor le provocaron un ataque. Ella está en el backstage sintiéndose mucho mejor."Pensé que ella acababa de caer por una torcedura en el tobillo. Y puede sonar duro, pero sigues cantando hasta que la música se detiene y pides un médico que es lo que se hizo.La cantante se defendió de la gente que cuestionó por qué detuvo el show si la chica estaba mal."Todos estamos realmente conmocionados por lo que pasó y solo estamos agradecidos que ella esté bien."Sé que es fácil hacer el meme de alguien que se 'desmayó', pero si alguien sufre una convulsión no es gracioso, da mucho miedo, así que espero que mis fans no vuelvan a publicar algunos de los memes que veo sobre mi bailarina".

