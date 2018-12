Ciudad de México.- De todas las escenas de la mítica película 'Mi pobre angelito', una de las más recordadas por el público es aquella en la que Macaulay Culkin utiliza una escena de una película de gangsters, 'Ángeles con almas sucias', para ahuyentar a los personajes de Joe Pesci y Daniel Stern. Pues bien, 28 años después del estreno de 'Mi pobre angelito', muchos fans descubren horrorizados que esa película no existe.Como si acabasen de descubrir que Santa Claus y los Reyes Magos son los padres, los fans de 'Mi pobre angelito' se han quedado boquiabiertos cuando les han confesado que esa película fue creada expresamente para 'Mi pobre angelito'.El "culpable" de semejante descubrimiento ha sido el humorista Seth Rogen, que comentó en su cuenta de Twitter cómo semejante "hallazgo" había "arruinado" su infancia: "Toda mi niñez pensando que la antigua película que ve Kevin en 'Mi pobre angelito', 'Ángeles como alma sucia', era realmente un viejo filme".Claro, las reacciones no se han hecho esperar. Entre los fans sorprendidos está, nada más y nada menos, que el mismo Capitán América.Chris Evans mostró su completa sorpresa respondiendo a Rogen con letras bien mayúsculas: "¿Cómo que no?". También ha mostrado su asombro el director y guionista de 'Spider-Man: Un nuevo universo', Rodney Rothman, que comentó que desconocía que la película no existía hasta que Rogen lo ha dicho.No solo Evans y Rothman han reaccionado al "descubrimiento" de Rogen, varios fans han respondido con sorpresa después de saber la verdad. Las reacciones han sido de lo más variadas, desde aquellos que, simplemente, mostraban su desconcierto a aquellos que, directamente, niegan lo revelado, incluso hay fans que piden que Tarantino la dirija como su próximo proyecto.Con frases míticas como "Yo te creo, pero mi metralleta no" o "Guarda el cambio, inmundo animal", la película que, supuestamente, Kevin ve en 'Mi pobre angelito' se titulaba 'Ángeles con almas sucias'. Realmente, es un pequeño homenaje que hicieron Chris Columbus, director de la cinta, y John Hughes, guionista y productor, al cine producido en el Hollywood clásico, al ser una referencia a 'Ángeles con caras sucias', que dirigió Michael Curtiz en 1938. Esto, de hecho, ya se sabía desde el estreno de 'Mi pobre angelito', pero parece que es una anécdota que no todo el mundo conocía, hasta ahora.'Mi pobre angelito' vuelve a estar en boca de la gente después de que Macaulay Culkin protagonizase un anuncio para Google en el que recreaba las escenas más míticas de la película, solo que 28 años después. Dirigida por Chris Columbus, la película optó a dos premios Oscar (mejor canción original y mejor banda sonora).

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.