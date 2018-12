Londres— En un documental de Amazon Prime sobre la princesa Diana, su mayordomo aseguró que la educación sexual de sus hijos era con revistas.La princesa Diana de Gales sigue generando noticias dos décadas después de su muerte gracias a que quienes vivieron cerca de ella eligen el momento para ir dosificando las anécdotas que protagonizaron junto a Lady Di.En esta ocasión, la nueva revelación parte del testimonio de Paul Burrell, quien fue mayordomo personal de la princesa.En el documental ‘Serving the Royals: Inside the Firm’ (Al servicio de la Familia Real: dentro de La Firma), que se puede ver en Amazon Prime, Burrell afirma que la princesa tenía una peculiar manera de dar educación sexual a sus hijos, Guillermo y Enrique.“Diana me solía pedir que comprara revistas eróticas para sus hijos”, sostiene.Según el mayordomo, quien ya ventiló a la casa real británica en otros muchos aspectos, lo que la princesa pretendía con este práctica que Guillermo y Enrique supieran cómo eran físicamente las mujeres.“Ella pensaba que era bueno que sus hijos vieran a otras damas”, detalla Burrell.Los hijos de la princesa de Gales tenían 15 y 12 años, respectivamente, cuando ella falleció en el coche en el que viajaba junto a Dodi Al al Fayed, perseguidos por paparazzi por las calles de París.Según su hablador mayordomo, ella quería que Guillermo y Enrique normalizaran y aprendieran sobre sexo desde una edad temprana y no se quedasen aislados en estos temas.“Lady Di quería que sus hijos crecieran con una visión positiva del sexo opuesto, motivo por el que normalmente me encargaba ir al quiosco de prensa a realizar este tipo de compras”.Esta nueva revelación apoya la fama de que la princesa Diana tenía una mentalidad abierta y moderna que aplicaba con especial rigor a la hora de educar a sus hijos e intentar que fuesen jóvenes normales, similiares a otros de su edad a pesar de las peculiares condiciones que exigía su condición.

