Deja Tyra 'America's Got Talent'

Ciudad de México— Tyra Banks dejará America's Got Talent (AGT).De acuerdo con Page Six, la modelo, que además es creadora del show, dejará la emisión para concentrarse en la producción de televisión y cine.Representantes de Tyra no contestaron llamadas de People para confirmar la información, pero una fuente cercana dijo a Page Six que, tras el éxito de la cinta Life Size-2: A Christmas Eve, Banks tiene muchas propuestas."Tyra está llena de solicitudes de producción y actuación, ella quiere producir y crear TV. No regresará a AGT en el nuevo año"."Life Size-2 fue más de lo esperado, fue el estreno más grande del año para el canal Freeform", dijo el informante.Recientemente, la modelo había declarado que podría dejar el reality por un gran proyecto."Creo que tuve una muy buena carrera con AGT. Me divertí mucho, mucho. Realmente me estoy centrando en lo real: voy a producir TV y tengo un proyecto masivo a partir del próximo año. No estoy tan segura, pero si no vuelvo, me divertí mucho", dijo a Access Hollywood en noviembre pasado.