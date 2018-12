Ciudad de México— Su fuerte, sin duda, es la actuación, y por ello han sido reconocidos con premios como el Oscar, el Emmy o el Globo de Oro.Sin embargo, el talento de estas estrellas no se limita a la actuación, pues también han demostrado que no cantan nada mal las rancheras (ok, con mariachi no las hemos escuchado, pero ustedes entienden el punto).Y si bien algunos nacieron con una voz privilegiada, otros tuvieron que aplicarse en serio para sonar afinados en el proyecto que así se los exigió.El caso más reciente de actores reconocidos que se lanzan a cantar en una película es Natalie Portman, quien se transformó en una decadente estrella del pop en la cinta Vox Lux.Natalie PortmanPelícula: ‘Vox Lux’ (2018)Sí, Natalie sabe cantar, y nada menos que temas compuestos por Sia. En la cinta, la ganadora del Oscar por El Cisne Negro (2010) da vida a Celeste, una estrella pop banal, narcisista y con serios problemas de adicciones.Luego de una carrera manchada por sus escándalos personales, lanza un nuevo álbum con el que busca revivir su estatus."Cuando entré al estudio de grabación con Chris Braide -el productor, quien es gentil y muy talentoso-, yo no paraba de decir: 'Lo siento, lo siento'. Pero él me dijo: 'No te preocupes. Podemos hacer mucha magia", contó Portman a Billboard sobre el reto de cantar.Reese Witherspoon‘Walk the Line’ (2005)Ganó el Oscar por su interpretación de June Carter en esta cinta en la que compartió créditos con Joaquin Phoenix, pero la actriz reveló que estuvo a punto de tirar la toalla por miedo a no dar el ancho."Fue tortuoso, muy complicado. Cada semana llamaba a mi abogado para preguntarle si podía salirme de la película, que cuáles serían las implicaciones. Hubo momentos en los que incluso ellos (la producción) pensaron que no lo lograría", contó en una entrevista.Finalmente, lo consiguió gracias al trabajo que realizó con dos coaches de voz: T Bone Burnett y Roger Love.Amy Adams‘Encantada’ (2007) / ‘Miss Pettigrew Lives for a Day’ (2008)Es experta en drama, y así lo demuestran sus cinco nominaciones al Oscar. Pero la actriz también ha demostrado gran talento vocal, y reconoce que de niña soñaba con ser una gran cantante. Después perdió la confianza en su don y le costó trabajo volver a cantar."Nunca grabaría un disco, pero me encantaría hacer teatro musical. Soy realista en cuanto a mis alcances y sé que mi voz no es para el mundo pop. Podría intentarlo, pero sé que no resultaría bien", aseguró.Meryl Streep‘Florence: La Mejor Peor de Todas’ (2016) / ‘Ricki and the Flash’ (2015) / ‘En el Bosque’ (2014) / ‘Mamma Mia’ (2008) / ‘Postcards from the Edge (1990).¿Hay algo que Meryl Streep no sepa hacer con maestría? Quizá habrá quien diga que el canto no es su cualidad más desarrollada, pero lo cierto es que de niña tomó clases de ópera."Cuando iba en la preparatoria, comencé a hacer teatro musical, así que fue un sueño volver a cantar (en "Mamma Mia!").Fue muy divertido. Sabía que nadie iba a pedirme que volviera a cantar, así que saboreé cada día", dijo la actriz a The Telegraph en 2008.Pero se equivocó. Y sigue cantando hasta la fecha.Emma Stone‘La La Land’ (2016) y ‘Se Dice de Mí’ (2010)Así de fácil: ganó su primer Oscar gracias a su interpretación en la cinta musical "La La Land: Una Historia de Amor", lo que demuestra que, aunque debutó como actriz de comedia, sus atributos artísticos son muchos.La música la acompaña desde el principio de su carrera, pues a los 15 años participó en el concurso de VH1, In Search of the Partridge Family, para quedarse con el papel de Laurie Partridge.Después, tuvo un número musical en la película que la catapultó a la fama, ‘Se Dice de Mí’, en la que canta una muy sexy versión de ‘Knock on Wood’. Pero ‘La La Land’ la proyectó como cantante."Estaba nerviosa, pero también me sentía más preparada que nunca porque había estado haciendo la obra musical Cabaret ocho funciones a la semana, y ya tenía asumido que no soy la mejor cantante", dijo.Anna Kendrick‘The Last Five Years’ (2015), ‘En el Bosque’ (2014), ‘Notas Perfectas’ (2012)Ella también obtuvo una nominación al Óscar por sus dotes dramáticas en "Amor sin Escalas", pero lo cierto es que ha tenido mejores resultados por su desempeño en comedias... y mucho más si canta.Pero aunque tal parece que nació con el don, la actriz afirma que ya estuvo bueno de echar gorgoritos, pues no es tan sencillo como parece."No quiero cantar nunca más, honestamente. Es jodidamente difícil. La saga 'Notas Perfectas' estuvo bien, pero luego vinieron 'En el Bosque' y la otra cinta al hilo... Dije: 'No me gusta tener que pensar tanto en mi voz. Quiero poderme tomar una cerveza cuando se me dé la gana", compartió Anna con el sitio The Warp.‘Kate Winslet‘Christmas Carol: The Movie’ (2001), ‘Romance and Cigarettes’ (2005), ‘Iris’ (2001), ‘Sentido y Sensibilidad’ (1995)Si alguien preguntara qué distingue a esta actriz británica en la mayoría de sus películas, muy posiblemente la respuesta sería que sus desnudos.Y aunque, efectivamente, la ganadora del Óscar (El Lector, 2008) no tiene problema en quitarse la ropa si el papel lo amerita, también tiene un talento vocal que ha dejado apreciar en varios filmes.En 2001, prestó su voz a la cinta animada "Christmas Carol: The Movie", y dejó tan satisfechos a los productores que la convencieron de grabar el tema "What If", que lanzaron como sencillo.¡Pero a ella le da pena escucharse! Así que no es probable que grabe un disco.