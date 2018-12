Las 10 películas más esperadas del 2019

Ciudad de México.- Internet Movie Database (IMDb), la mayor base de datos cinematográficos en la red, ha anunciado cuáles son los 10 títulos más esperados el próximo curso. Basándose en el número de visitas de sus usuarios que acumulan las películas que se estrenarán durante el 2019, IMDb ha elaborado su ránking en el que dominan los filmes de superhéroes. Pero, para sorpresa de muchos, Vengadores: Endgame no ocupa la primera posición, informó El Universal.La cinta que más expectación despierta entre los cinéfilos es Capitana Marvel, la primera película de la Casa de las Ideas protagonizada por un personaje femenino en solitario. A pesar de que el cine de acción y de terror predominan en el ranking, también figuran en la lista los nuevos proyectos de los legendarios Martin Scorsese y Quentin Tarantino y Aladdín, el remake de acción real que prepara Disney.El primer filme que Marvel Studios estrenará en 2019 es también la película más esperada del año. Los fans de La Casa de las Ideas tienen una cita en las salas con Capitana Marvel, protagonizada por Brie Larson, el próximo 8 de marzo de 2019.En la cinta de Anna Boden y Ryan Fleck, Carol Danvers se convierte en una de las heroínas más poderosas del universo cuando la Tierra se encuentra atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas. El segundo adelanto del filme presentaba el nuevo origen de los poderes de la superheroína, diferentes a los de los cómics donde debutó en 1968.Junto a Larson completan el reparto Jude Law como Walter Lawson/Mar-Vell, Samuel L. Jackson como Nick Fury, Clark Gregg como Agente Coulson, Lee Pace como Ronan el Acusador, Djimon Hounsou como Korath, Gemma Chan como Minn-Erva, Kenneth Mitchell como Joseph Danvers/padre de Carol, Colin Ford como Steve Danvers/hermano de Carol y Mckenna Grace.Vengadores: Endgame ocupa el segundo puesto en el ranking. El filme de los hermanos Russo, que pondrá fin a la Fase 3 del Universo Cinematográfico Marvel, se estrenará el próximo 26 de abril. Si bien su primer adelanto deja más preguntas que respuestas, sí ha puesto sobre la mesa algunas revelaciones como la desesperada situación de Tony Stark, la nueva identidad de Ojo de Halcón o el retiro de Thanos tras su mortal chasquido de dedos.A falta de cuatro meses para su lanzamiento, la cuarta entrega de Vengadores ya bate récords.Su primer tráiler acumula millones de visitas en Youtube y ha sido el adelanto más visto de la historia en las primeras 24 horas desde su publicación.Fénix Oscura, adaptación cinematográfica de la saga de cómics que llevan el mismo título, llegará a la gran pantalla el próximo 7 de junio. El largometraje está ambientado en la década de los 90, en la que Jean Grey, interpretada por Sophie Turner (Juego de Tronos) es poseída por la Fuerza Fénix durante una misión en el espacio. Los X-Men deberán elegir entre salvar la vida de Grey o el destino del mundo.Jessica Chastain, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Alexandra Shipp y Kodi Smit-McPhee completan el elenco dirigido por Simon Kinberg.Leonardo DiCaprio y Brad Pitt protagonizan la novena película de Quentin Tarantino. Once Upon A Time In Hollywood, cuyo estreno está previsto para el próximo 9 de agosto, está ambientada en el loco Hollywood de finales de los 60.El actor de Titanic encarna a una estrella del western televisivo llamada Rick Dalton, quien, junto a su doble, interpretado por Pitt, intenta relanzar su carrera después de ver como el género en el que brilló pasa de moda. El largometraje tiene como telón de fondo los asesinatos instigados por Charles Manson (Damon Herriman) y su secta.El elenco incluye a Margot Robbie como Sharon Tate, víctima de Manson, Dakota Fanning, Kurt Russell y Al Pacino. Por desgracia Burt Reynolds, fallecido el pasado mes de septiembre, no aparecerá en el filme al no llegar a rodar sus escenas. El actor iba a interpretar al dueño del rancho donde Charles Manson y sus seguidores vivieron mientras cometían sus crímenes.Martin Scorsese vuelve a sumergirse en el oscuro mundo de la mafia en The Irishman. Sin fecha oficial de estreno, ni imágenes oficiales, la cinta se estrenará en la gran pantalla antes de estar disponible en Netflix, productora del costoso filme. Basada en el libro I Heard You Paint Houses, de Charles Brandt la cinta sigue los pasos de Frank Sheeran, interpretado por Robert De Niro, un funcionario sindicalista con conexiones en la mafia que afirmaba estar involucrado en el asesinato de Jimmy Hoffa, al que dará vida Al Pacino.Esta es la novena colaboración entre De Niro y Scorsese, quienes se unieron por primera vez en Malas calles en 1973. Completan el reparto Joe Pesci, Jesse Plemons, Anna Paquin, Harvey Keitel (La juventud), Bobby Cannavale, Ray Romano y Stephen Graham.Basada en la segunda parte de la novela de Stephen King, la próxima entrega de IT llegará a los cines el 6 de septiembre de 2019. El regreso del terrorífico Pennywise a Derry, en Maine, reunirá de nuevo al Club de los Perdedores, 27 años después de los eventos sucedidos en la primera parte.Jessica Chastain, Bill Hader, James McAvoy, James Ransone, Isaiah Mustafa, Andy Bean y Jay Rian encarnarán a los amigos en su versión adulta para acabar de una vez por todas con el payaso interpretado por el sueco Bill Skarsgard.El director de la saga Andy Muschietti ya adelantó que las estrellas infantiles que protagonizaron la primera parte volverán en la secuela a través de flashabcks.La secuela de Fragmentado y El protegido es la primera de la lista en llegar a la gran pantalla. Su fecha de lanzamiento será el próximo 18 de enero. James McAvoy vuelve a interpretar al perturbado Kevin Wendell Crumb, mientras que Samuel L. Jackson y Bruce Willis retoman sus papeles del Elijah Price y David Dunn, respectivamente.Glass, dirigida por M. Night Shyamalan, sigue los pasos de David Dunn mientras busca a la figura superhumana de La Bestia en una serie de encuentros puntuales. En la sombra, Elijah Price parece emerger como una figura clave que conoce los secretos de ambos.El 9 de octubre será el turno de Joker, el primer filme en solitario sobre el villano de los cómics de DC que relatará los orígenes de icónico personaje. Joaquin Phoenix interpreta a Arthur Fleck, el hombre que terminará convertido en la némesis de Batman. Todd Phillips dirige un reparto que incluye a Robert De Niro, Shea Whigham, Zazie Beetz y Marc Maron.La película, que acaba de finalizar su rodaje, relata una dura historia ambientada en Nueva Yorken la década de 1980 que sigue a “un hombre ignorado por la sociedad”.El mítico clásico de Disney regresa a los cines el próximo 24 de mayo con una versión de imagen real. Dirigida por Guy Ritchie, Aladdin está protagonizada por Will Smith (Genio), Mena Massoud (Aladdin), Naomi Scott (Jasmine), Marwan Kenzari (Jafar), Navid Negahban (el Sultán) y Nasim Pedrad (Dalia).A meses de su estreno, la película ha desatado polémica en redes sociales tras desvelarse las primeras imágenes del Genio en el remake. Muchos han sido los fans que se han indignado por el aspecto que presenta el mítico personaje al que puso voz Robin Williams al que han comparado con “una parodia porno”.El remake de Hellboy, que acaba de lanzar su primer tráiler, se estrenará en las salas de cine el próximo 17 de mayo. El actor de Stranger Things, David Harbour, tomará el relevo de Ron Perlman e interpretará al demonio rojo. La versión de Neil Marshall se alejará de los filmes de Guillermo del Toro para ser más fiel al espíritu original del cómic de Mike Mignola.