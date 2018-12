Domina la música urbana latina al mundo

Ciudad de México— En la pasada ceremonia de los Latin Grammy, J Balvin pidió abrir paso a las nuevas leyendas al recibir el premio al mejor álbum de música urbana por “Vibras”, coronando un año en el que el género marcó el gusto popular no solo en Latinoamérica, sino en el resto del mundo.“Valoren la nueva sangre, la sangre nueva que viene, porque somos el futuro de la música”, dijo el artista colombiano, quien este año encabezaba la lista de nominados. “Es hora de crear nuevas leyendas”.La sensación española Rosalía se llevó a casa el gramófono dorado a la mejor fusión/interpretación urbana por “Malamente”, además del premio a la mejor canción alternativa; Maluma se impuso en la categoría de mejor álbum vocal pop contemporáneo con “F.A.M.E.” y Karol G recibió el codiciado premio al mejor artista nuevo.El respaldo de la Academia Latina de la Grabación a la música urbana va de la mano con el impacto que han tenido estos artistas en el consumo musical a nivel global.Este año The Associated Press nombró “X” de J Balvin y Nicky Jam como la canción de 2018, los Premios MTV a los Videos Musicales estrenaron el premio al mejor video de música latina (que se llevó J Balvin por “Mi gente”) y ocho de los 10 videos musicales más vistos en YouTube fueron de artistas urbanos latinos.“Te boté (remix)” de Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny y Ozuna; “X” de J Balvin y Nicky Jam; “Dura” de Daddy Yankee; “El farsante” de Ozuna y Romeo Santos; “Sin pijama” de Becky G y Natti Natasha; “Dame tu cosita” de El Chombo con Cutty Ranks; “Me niego” de Reik con Ozuna y Wisin, y “Vaina loca” de Ozuna y Manuel Turizo, conforman la lista de YouTube en orden descendiente. Los dos artistas no latinos en el top 10 fueron Maroon 5 con Cardi B por “Girls Like You”, en el quinto puesto, y Drake con “God's Plan” en el octavo.Un caso especial fue “Dame tu cosita”, que se grabó originalmente hace 20 años y resurgió gracias a un animador francés.La lista cuenta las vistas generadas en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa y Asia. La tendencia aumentó respecto al año pasado, cuando el fenómeno “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee rompió récords y hubo en total seis artistas latinos. Apenas en 2016, solo Nicky Jam figuró en la lista con “Hasta el amanecer”.Otra tendencia este año: videos de múltiples artistas latinos que alcanzaron mil millones de vistas en YouTube.“Son más de 41 artistas latinos que ahora tienen más de un billón (mil millones) de vistas y solo en 2018 tuvimos 19; en 2017 eran seis artistas”, dijo Sandra Jiménez, directora musical para Youtube y Google Play en Latinoamérica, en una entrevista telefónica desde Sao Paulo.Un 30% de los artistas de YouTube con mil millones de vistas son de Latinoamérica, señaló la ejecutiva, y además están alcanzando esa cifra más pronto. De los 50 artistas que llegaron más rápido a mil millones de vistas, 20 fueron de la región.“No es simplemente porque se lanza un nuevo video, sino cuán rápido las personas están consumiendo el contenido”, dijo Jiménez, quien destacó que, pese a que la cifra es mundial, definitivamente los artistas tienen el apoyo de los escuchas locales. “El consumo de música en Latinoamérica es uno de los más altos que tenemos en la plataforma”, apuntó.En el caso de Spotify, el servicio de streaming musical tuvo por primera vez tres latinos entre los 10 artistas con más oyentes del mundo: J Balvin en el cuarto puesto, Bad Bunny en el séptimo y Ozuna en el octavo. En Latinoamérica estos tres artistas dominaron los primeros lugares en el conteo de los más escuchados.En cuanto a las playlists (listas de reproducción) populares en la plataforma, ¡Viva Latino! y Baila Reggaetón terminaron el año como la tercera y la cuarta con más seguidores a nivel mundial.Al igual que en YouTube, el 2018 fue mejor para la música latina en Spotify. La reproducción de música latina aumentó 20% tras haber dado un salto de 72% en 2017, impulsada por éxitos como “Despacito” y “Mi gente” de J Balvin y Willy William, según cifras del servicio.Spotify destacó entre los factores para este crecimiento el hecho de que la música latina sea ya un fenómeno mundial. Por ejemplo, durante junio J Balvin alcanzó 48 millones de oyentes mensuales, superando brevemente a Drake como el artista más escuchado en Spotify.La música urbana latina, que se ha desarrollado desde principios de la década del 2000 principalmente en Colombia y Puerto Rico, incluye géneros como el reggaetón, el trap, el rap y el hip hop. En los últimos años sus exponentes han realizado múltiples colaboraciones con artistas pop y de música electrónica, llevándola hacia los gustos masivos.De hecho, Spotify y YouTube destacaron las canciones lanzadas por artistas anglo con artistas latinos como otro factor que le dio mayor impulso global al género este año, como “MÍA” de Bad Bunny con Drake o “Taki Taki” de DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B.Y la lista de los 10 artistas latinos de Billboard estuvo igualmente dominada por exponentes de la música urbana como Ozuna, J Balvin, Daddy Yankee, Maluma, Nicky Jam y Bad Bunny. La lista la completan Romeo Santos, la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Shakira y Luis Fonsi.Este año también vio brillar a múltiples mujeres en este género dominado por los hombres, con éxitos de Anitta, Karol G, Natti Natasha y Becky G.“Hay todo un crecimiento exponencial de las mujeres del género urbano que le está dando la posibilidad de llegar a nuevas audiencias”, dijo Jiménez. “Definitivamente se están creando nuevas leyendas”.Un par de menciones honoríficas para estrellas de origen latino: la rapera Cardi B, de padre dominicano y madre trinitaria, y la cantante pop nacida en Cuba Camila Cabello, quienes brillaron a lo grande con megaéxitos como “I Like It” y “Havana”, respectivamente.

