Enfrenta Spacey cargo penal por manosear a joven

Boston— Kevin Spacey fue acusado de manosear al hijo de 18 años de una presentadora de TV en 2016, en el primer caso penal contra el actor ganador del Oscar desde que su carrera colapsó por una serie de denuncias de conducta sexual inapropiada hace un año.Spacey, de 59 años, debe comparecer el 7 de enero en una corte en la isla vacacional de Nantucket para responder a un cargo de abuso sexual, dijo el fiscal Michael O'Keefe el lunes en un comunicado. Podría pasar hasta cinco años en prisión de ser hallado culpable.Una denuncia penal fue emitida por un asistente jurídico en una audiencia el jueves, dijo O'Keefe.Poco después de que el cargo se hizo público, Spacey publicó un video en YouTube titulado ``Let Me Be Frank`` (Permítanme ser franco) con el que rompió su silencio de más de un año.En un monólogo pronunciado en la voz de Frank Underwood, su personaje de ``House of Cards`` de Netflix que fue eliminado tras emerger las acusaciones de abuso, dijo: ``Por supuesto que algunos lo creyeron todo y han estado esperando con el aliento contenido para escucharme confesar; se mueren por verme declarar que todo lo que dijeron es verdad y que tengo mi merecido... Ciertamente no voy a pagar el precio de algo que no hice``.``Muy pronto sabrán toda la verdad``, agregó. El video de tres minutos termina con una música de suspenso.Una vocera del actor no respondió de inmediato mensajes en busca de declaraciones.La exnarradora de noticias Heather Unruh se pronunció en noviembre del 2017 para decir que el actor le metió la mano en los pantalones a su hijo, quien entonces tenía 18 años, y le agarró los genitales en el Club Car Restaurant en Nantucket en julio del 2016. Su hijo huyó del restaurante cuando Spacey fue a usar el baño, dijo Unruh en aquel momento.Unruh dijo que su hijo no reportó el abuso de inmediato porque estaba avergonzado.``El demandante ha mostrado una valentía tremenda al pronunciarse``, dijo Mitchell Garabedian, un abogado del hijo de Unruh, en un comunicado el lunes. ``Dejemos se presenten los hechos, se aplique la ley pertinente y se pronuncie un veredicto justo``.Spacey es investigado por sospechas de abuso sexual en Los Ángeles por un incidente que presuntamente ocurrió en 2016. Los fiscales declinaron formular cargos por una acusación que data de 1992 porque la misma había prescrito.También enfrenta acusaciones de conducta sexual inapropiada durante su época como director artístico del Old Vic Theatre en Londres.El ganador de dos premios Oscar estuvo entre las primeras figuras prominentes que cayeron con el movimiento (hash)MeToo, desatado por las acusaciones de violencia sexual contra el magnate de Hollywood Harvey Weinstein en octubre del 2017.Su primer acusador, el actor Anthony Rapp, dijo que Spacey se le montó encima en una cama cuando Rapp tenía 14 años y Spacey 26. Spacey dijo que no recordaba tal encuentro pero se disculpó de todas maneras por si las acusaciones eran ciertas. También usó la declaración para revelar que es gay.Otros acusadores siguieron los pasos de Rapp.Spacey fue entonces despedido de ``House of Cards``, el drama político que protagonizó durante cinco temporadas, y su interpretación del magnate petrolero J. Paul Getty fue cortada de una película ya lista, ``All the Money in the World``, y reemplazada con una del actor Christopher Plummer. Otros proyectos en los que estaba involucrado fueron engavetados.El proceso contra Spacey representa un raro caso penal en la era de (hash)MeToo. Weinstein aguarda juicio en Nueva York, pero muchos de los otros casos han sido demasiado antiguos como para llevar a las cortes, y algunos acusadores han declinado cooperar con las autoridades.