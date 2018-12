Influencer a sus 70

Los Angeles— Samuel L. Jackson cumplió 70 años este viernes, y puede presumir de que ha estrenado más de un centenar de películas, con algunas de las frases más populares de la historia del cine incluidas.Además, entró en esta séptima década de vida con una fiesta por todo lo alto, el pasado fin de semana, en Nueva York. No faltó ni uno de los suyos, incluso los que tuvieron que volar desde Los Angeles para asistir al ágape en Cipriani, en la legendaria calle 42 neoyorquina.Stevie Wonder le cantó el Happy Birthday, Laurence Fishburne abrió la pista de baile, la juez Judy la cerró y figuras de Hollywood como Whoopi Goldberg, George Lucas, Spike Lee, Anne Hathaway y Bruno Mars, entre otros muchos, le jalaron las orejas.No es para menos. En sus más de tres décadas de carrera, Jackson se ha convertido en algo más que una estrella. El monto acumulado por su filmografía excede los 10 mil 500 millones de dólares y desde 2011 es considerado el actor más taquillero de todos los tiempos.Películas hay para todos los gustos, pero como amante del cómic que es, él siempre las ha preferido de ficción. Superlativas como su ‘Nick Fury’ en la saga Avengers, espaciales como su maestro Jedi en la precuela de ‘Star Wars’.Excesivos y violentos como todos los papeles que ha interpretado a las órdenes de Quentin Tarantino (‘Pulp Fiction’, ‘Django sin Cadenas’) o complicadamente malos como el personaje de Elijah que protagonizó en ‘El Protegido’ y que ahora retoma en ‘Glass’.De todas ellas, su favorita es un título inesperado: ‘Memoria Letal’. Precisamente porque no es él quien juega la baza sino su compañera de reparto, una Geena Davis empoderada antes de su tiempo.Más allá del cine, Jackson es una imagen de marca para sus 7.5 millones de seguidores en Twitter. Un influencer que ha puesto de moda las gorras de canguro (siempre en su cabeza), las camisetas de sí mismo o ese chaleco que vistió en su cumpleaños con todos los títulos de su filmografía bordados en él.Eso además de conseguir que toda una generación de seguidores se aprendiera sus monólogos de ‘Tiempos Violentos’. Nadie sabe insultar como él. Tanto, que este año impartió por primera vez clases para enseñar a insultar como solo Jackson sabe hacerlo.

