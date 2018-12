Las mujeres y hombres en la vida amorosa de Ricky Martin

Ciudad de México— Desde su época en Menudo hasta sus coqueteos con el reguettón, Ricky Martin se ha robado los corazones de muchos de sus fans, tanto hombres como mujeres. En su vida personal, tampoco le ha faltado amor, ya que tiene un largo historial de conquistas, publicó El Universal.Hoy es toda una súper estrella y ha sacado éxitos tanto en español como inglés. También se ha mantenido vigente en la actuación y este año lo vimos como Antonio D'Amico en The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.En 2010, Ricky Martin conmocionó a sus seguidores al declararse homosexual, a pesar de haber tenido sonadas relaciones con mujeres. Dos años antes, el cantante se había convertido en padre de gemelos, vía un vientre de alquiler.Este año, el cantante dio otro gran paso en su vida personal, ya que confirmó en un programa de entrevista que había llegado al altar con el artista Jwan Yosef.En 2018, Ricky Martin contrajo matrimonio con su novio de dos años, el artista sueco Jwan Yosef. La pareja vive en Los Ángeles, junto a los gemelos del cantante, Matteo y Valentino.Carlos fue el primer hombre con el que Ricky Martin salió de manera pública luego de declararse homosexual. La relación duró de 2008 a 2014 y fue en este periodo cuando el cantante tuvo a sus gemelos con un vientre alquilado.Durante casi 14 años, desde 1994 hasta 2005, la conductora y el cantante tuvieron una relación estable que parecía ser ideal. De hecho, el cantante ha descrito a su ex novia como “la mujer perfecta”.Ninguna de las dos estrellas ha confirmado que haya ocurrido algo romántico entre ellas, pero en 2004, se les vio muy unidos cuando Ricky estaba en pleno rompimiento con Rebecca de AlbaEn 1996, cuando ambos protagonizaban Alcanzar una estrella, sonaron los rumores acerca de un posible romance, pero nunca se confirmaron.En 1992, el cantante y la tenista argentina salieron durante cinco meses antes de tomar caminos separados.También en 1992, se vio a Ricky muy enamorado de la cantante, aunque sólo salieron por un corto periodo. El puertorriqueño confesó que fue Alejandra quien decidió terminar con la relación.

