A minutos de que se diera a conocer que Kevin Spacey será inculpado el próximo 7 de enero por una presunta agresión sexual en julio de 2016 contra un muchacho que entonces tenía e 18 años, el actor subió un video en su cuenta de Twitter, según informa el periódico El Universal en su sitio de internet.Spacey, quien estuviera alejado de la luz pública por año, respondió como Frank Underwood, su personaje de la serie transmitida por Netflix, House of Cards, a lo publicado por el diario The Boston Globe.En el video que se titula "Let Me Be FranK", que es un juego de palabras entre "Déjame ser franco y Déjame ser Frank", el actor, quien se encuentra en una cocina y mientras bebe en una taza, habla sobre su caso."Se lo que quieren", así da comienzo el video donde asegura que contó todos sus más profundos y obscuros secretos, también asegura que impresionó con su honestidad y que retó e hizo pensar con lo que había dicho en aquel entonces donde se declaraba abiertamente gay.Incluso, pese a todo lo que se ha dicho de él en la prensa, que se le juzgó sin un juicio y hasta que hablaron de su muerte, Spacey se siente bien y confiado de que algún día se dará a conocer la verdad.La policía de la isla de Nantucket, Massachusetts, investiga desde noviembre de 2017 este supuesto caso de agresión sexual, luego de que la madre del muchacho adolescente anunciara una demanda contra el actor por haber abordado a su hijo en un restaurante y tocado sus genitales.De acuerdo con el periódico, que cita al fiscal de distrito Michael O'Keefe, Spacey, ganador de varios premios Oscar, que fue acusado por varios hombres de agresiones sexuales tras el surgimiento del movimiento #MeToo, será inculpado formalmente el 7 de enero.Asimismo, un masajista de California demandó en septiembre pasado a Spacey, de 59 años, por supuestos abusos.Spacey también fue acusado a fines de 2017 de acosar y agredir a dos jóvenes actores menores, así como de mala conducta en el set de "House of Cards", serie de la que fue relevado.A principios de noviembre, en Reino Unido, Scotland Yard abrió una investigación sobre dos agresiones sexuales y varios casos de acoso en el Old Vic Theatre de Londres, del que Spacey fue director artístico entre 2004 y 2015.