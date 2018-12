Extraña Navidades en familia

Ciudad de México –Suena raro que una de las scream queens más famosas del momento, la estrella de historias de terror que hacen gritar al público, adore la Navidad, pero es cierto.Taissa Farmiga, protagonista de ‘American Horror Story’ y ‘La Monja’, con voz dulce y amable, explica que muere porque llegue el momento de celebrar las fiestas con los suyos.“La Navidad es una locura en la familia Farmiga. Somos unas 22 ó 23 personas reunidas en una misma casa. Es muy ruidosa, salvaje. ¡Lo amo!”, cuenta la actriz, en entrevista telefónica.“Recuerdo cuando me independicé y me mudé sola a un apartamento: me deprimió lo silencioso que era, no había gente subiendo y bajando escaleras, gritando, tocando puertas.Yo adoro volver a la casa familiar. Hacemos una cena de al menos 12 platillos, brindamos, nos abrazamos y deseamos lo mejor”, agrega.Nacida en Nueva Jersey de padres inmigrantes ucranianos, y hermana de la también actriz Vera Farmiga (‘Amor sin Escalas’, ‘Bates Motel’, ‘El Conjuro’), Taissa es de esas personas que cohesionan a la familia y hacen que ésta permanezca junta.Su más reciente crédito fílmico es ‘La Mula’, la nueva película de Clint Eastwood, donde la leyenda de Hollywood da vida a Earl, un nonagenario que llega a trabajar para el Cártel de Sinaloa transportando droga.Farmiga interpreta a Ginny, la nieta del veterano y la brújula que le hace entender que lo más importante en el mundo son los suyos, no una aventura loca o el dinero.“La familia lo es todo para mí. Tengo 6 hermanos y 10 sobrinos en este momento de mi vida. Son mi mundo. Me encantó esta película porque habla de unir a la familia.“Sí, se trata sobre un hombre mayor que es reclutado por un cártel para transportar droga, pero para mí lo que importa es la gente que está alrededor tuyo, quienes construyeron quién eres. Amo el mensaje”.Sin experiencia actoral previa, Taissa debutó en el cine en 2011, en la película ‘Higher Ground’, que dirigió su hermana Vera, quien le lleva 21 años.Antes de ello, confiesa honesta, jamás se había planteado hacer una carrera actoral, pues más que artística, ella se considera una persona analítica y científica.“Amaba y amo las matemáticas, los números, las finanzas, mi cerebro es demasiado lógico y racional. En el colegio me interesaba ser contadora o actuaria, porque estoy enamorada de eso.“Me apasionan las tablas, los análisis. ¡Amo Microsoft Excel, por Dios! ¡Soy una nerd total!”, revela antes de soltar una carcajada.

