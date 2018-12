Luce figura Kim Kardashian con vestido transparente

Kim Kardashian consintió a sus 22 millones de seguidores en Instagram al publicar una foto de ella apenas cubierta con un vestido transparente, publicó El Universal.La estrella de reality shows lució su esbelta figura ante la cámara, ataviada con un vestido de malla brillante. La prenda tenía una sensual abertura que dejaba a la vista la piel broceada de su pierna derecha.Además, presumió de sus atributos al posar en braless, tendencia que se corona como la favorita entre las amantes de la moda y comodidad.El revelador atuendo consistía en un profundo escote en V, con tirantes asimétricos, un drapeado a la altura de la cintura y un ligero cruce de tela en dicha zona, dando la impresión que Kim abrochaba la malla con las manos.Complementó el look con una melena negra perfectamente peinada por detrás de la espalda, con línea en medio y un broche.Tomó como escenario un pasillo con piso de madera, puertas y paredes en tonos blancos y grises, mientras ella posaba en el centro del lugar.Hasta el momento, la publicación supera las 3 millones 100 mil reacciones de fans. Alabaron su figura y se dijeron inspirados por la estrella del showbiz.Junto con esta imagen, vienen otras más en las historias de Instagram sobre la apertura de la segunda tienda de KKWBeauty pop up en South Coast Plaza de Mesa Costa, California.La famosa de Calabasas no perdió la oportunidad de publicar detalles sobre el evento y los festejos que vinieron después en compañía de su madre, Kris Jenner y amigas.Si bien es época invernal, para el clan Kardashian Jenner es la temporada perfecta para modelar sus exuberantes estilos en cualquier lugar que se presenten o simplemente en redes sociales.Recientemente Kylie Jenner compartió una imagen de ella ataviada con un vestido brillante y transparente en redes sociales.Aunque no es igual al de su hermana mayor, ambos dejan lucir las figuras curvilíneas de las estrellas con tela de malla y elegantes detalles brillantes.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Dec 17, 2018 at 5:40pm PST

