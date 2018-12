Se 'desnudará' en 2019

Ciudad de México – Fey exprimirá hasta los últimos días de este 2018 y se presentará el 28 de diciembre en el escenario de la Mega Feria Imperial que se realizará en Acapulco, para luego tomar unos días de descanso antes de arrancar su Desnuda Tour por todo México."Cierro este año en Acapulco. Les puedo adelantar que van a escuchar canciones que hemos compartido desde hace muchos años, será un concierto con todo el corazón, aunque debo aclarar que no es el Desnuda Tour", indicó la intérprete.La participación de Fey forma parte de este evento que conjuga expresiones artísticas musicales y talleres.La cantante llevará su gira por las principales ciudades mexicanas y pretende ofrecer una fecha más en la Ciudad de México para los fans que no pudieron acudir al concierto de arranque, en la Arena Ciudad de México."Mis planes para todo el año que viene son estar con Desnuda Tour, que inició este año en la Arena Ciudad de México, fue un concierto que llevó muchos meses de preparación, a nivel artístico y producción para sorprender al público verdaderamente."Así que estas presentaciones pienso llevarlas a toda la República Mexicana, vamos a estar en Estados Unidos a partir de marzo y próximamente también voy a anunciar un show en la Ciudad de México", adelantó.El cierre de año también ha llevado a Fey a hacer un recuento de sus logros en el 2018 que termina."Ha sido muy especial, de reencontrarme con mi público de cerca, no sólo a través de los medios, de estar en redes sociales, sino de sentir y conectar con la gente, verlos cantar y bailar y recordar la historia que nos une."Este año fue de apapachar al público y disfrutarlo al máximo. Para mí no es hora de frenar, es cuando más shows quiero hacer en mi vida", dijo.Después del concierto en el puerto guerrerense se dedicará a estar con su familia y a descansar para tomar fuerza para los proyectos que vienen.

