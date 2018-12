Sao Paulo, Brasil—Un cataclismo paranormal ha llevado al suicidio a gran parte de la población mundial. La única manera de mantenerse con vida es no ver.En medio del caos, la incertidumbre y el miedo, Malorie (Sandra Bullock), una de las sobrevivientes, hará todo lo que esté en sus manos para mantenerse a salvo junto con sus dos hijos en ‘Bird Box: A Ciegas’.“Estoy contenta de que pude interpretar este personaje porque refleja lo aterrada que puede sentirse una madre, cuánto miedo tienen los padres acerca del mundo y cómo ayudar a los hijos a sobrevivir y navegarlo.“Leí el guión y dije: ‘Es como siento a mi familia, cómo se ve y cómo es la vida’. No sabes cómo será tu familia, quiénes formarán parte de ella, quién será esa persona que arriesgue su vida por ti. No sé si alguien lo haría por mí, pero sé que yo moriría por mis hijos todos los días”, compartió Bullock en entrevista.Si bien la actriz admite que no le gustan los thrillers ni las historias de terror, una de las razones por las que aceptó hacer la cinta fue por la manera en que están representados los papeles y los roles de género.“Era representar a un buen hombre, un buen padre, una persona que le pueda dar a los niños esperanza de lo que quieras cuando las cosas están tan desoladas.“Regularmente, ese es el papel de las mamás en las películas, la que cocina y se encarga del hogar, mientras los padres son los que salen a trabajar y a salvar el día. Los roles están invertidos”, agregó la ganadora del Oscar.Basada en el libro homónimo de Josh Malerman, la película cuenta con la actuación de Trevante Rhodes, como Tom, un desconocido con quien la protagonista formará un lazo que la hará confiar en un futuro pese a las vicisitudes.“En muchos sentidos he sido yo en todos los papeles que me ha tocado interpretar. Trato de ser lo más honesto con el exterior, con lo que está escrito en las hojas, y ponerlo en mi mente y piel.“Fue una oportunidad de mostrar una parte de mí, de humanidad y de un hombre que no hemos visto en muchas historias”, dijo el actor.Contrapeso de su imnagenY es que el filme, dirigido por la ganadora del Oscar Susanne Bier (‘En un Mundo Mejor’), es un contrapeso a la imagen que suele proyectar el género masculino en la industria cinematográfica, que regularmente es representando al causante de dolor.“Tener la representación de un hombre que es exactamente lo opuesto era necesario. Debemos comenzar a enaltecer a aquellos buenos hombres que hacen el trabajo duro, que anteponen las necesidades de los demás a la propia.“Era muy importante para mí porque tengo un hijo y quiero que vea cómo es un buen hombre. Esta es sólo una manera de comportarse. Puedes ser como desees, pero al leer la historia y ver quién era Tom como padre fue cuando dije ‘eso es lo que quiero que vean mis hijos’.‘Bird Box: A Ciegas’, ya está disponible en Netflix.Reznor y Atticus Ross.

