Dicta sus propias tradiciones

Los Angeles– En casa de John Legend, las Navidades nunca han sido convencionales.Así es como el cantautor, que acaba de editar su álbum ‘A Legendary Christmas’, califica los momentos más íntimos que ha vivido con su esposa, Chrissy Teigen, y sus dos retoños, Luna Simone y Miles Theodore.Entre ellos destaca el ordenar comida a restaurantes como Shake Shack, Taco Bell o Jack In The Box."Nuestras navidades nunca han sido iguales ni tradicionales. A Chrissy le gusta crear platillos nuevos o invitar a amigos para irnos a cenar con ellos. Yo soy muy hogareño, pero no disfruto el estresarme por decorar un pastel o por el punto de cocción perfecto de un pavo."Tenemos nuestra cena tradicional, con un menú muy bien elaborado que ella o su familia cocinan, pero para la comida previa o los días posteriores, solo consumimos comida rápida y ya. Hamburguesas, sándwiches o burritos", compartió Legend en entrevista.Además, el intérprete de ‘Ordinary People’ y ‘Green Light’, cumple años el 28 de diciembre, por lo que nunca ha pasado esos días de festejo de una manera tradicional."Son días de vacaciones y el estrés debemos hacerlo a un lado. Hace dos años no quisimos hacer nada fastuoso y terminamos comiendo bocadillos de un súper. Caminamos por la calle, saludamos a los vecinos y bebimos chocolate, nos dimos regalos y nos fuimos a dormir temprano."Luego llega mi cumpleaños y a veces he hecho grandes fiestas, pero no vienen todos mis amigos porque están en compromisos familiares. Así que trato de festejar por adelantado, entre el 10 y el 15 de diciembre, que es cuando todavía mucha gente continúa trabajando", relató Legend, quien celebrará 40 años.Este año, Legend ingresó a la exclusiva lista de los artistas acreedores del EGOT, que comprende los cuatro premios más codiciados de la industria: Emmy, Grammy, Óscar y Tony.El listado sólo lo conforman 15 miembros, entre ellos Mel Brooks, Whoopi Goldberg y Rita Moreno.El intérprete tiene diez gramófonos; el Óscar a la Mejor Canción Original, por la cinta ‘Selma’; el Tony como coproductor de la obra ‘Jitney’, y el Emmy como productor de ‘Jesus Christ Superstar Live in Concert’."Ha sido un año espectacular, con muchísimo trabajo, al grado de que sentía que tenía que dormir parado para cumplir con todos mis compromisos, pero todo valió la pena. Mi mujer fue mi gran apoyo, su compañía y su esfuerzo lo dicen todo."Cada premio, cada reconocimiento, cada aliento profesional, es el resultado de años de trabajo, de no rendirme y de contar con un equipo en donde reina la confianza y predomina la creatividad. Siempre proponemos y construimos, eso nos da gran, gran certeza y avance", apuntó el oriundo de Springfield, Ohio.Legend añadió que en estas fechas suele intercambiar regalos y mensajes con amigos cercanos, como Oprah Winfrey, Jay-Z, Alicia Keys, Pharrell Williams, Kanye West y Barack Obama, entre otros.