Monterrey–Si tienen que resumir en pocas palabras lo que marcó a Pandora este 2018, es que aprendieron a ser tolerantes, leales y a amar.Aunque son cualidades que Isabel, Mayte y Fernanda aplican a sus vidas, las pusieron a prueba en su carrera.Hacer posible su disco ‘Más Pandora que Nunca’, le tomó al grupo 12 meses que les parecieron eternos.“El disco tuvo un poco de tropiezos porque el productor Armando Ávila se sintió más dos veces, de hecho se tuvo que ir a operar ahí a Monterrey porque tenía un aneurisma y luego le salió otro”, contó Isabel.“Entre que se recuperaba, nosotros esperábamos, tuvimos que frenar muchísimo el disco. De hecho la disquera y nuestros mánagers nos decían que si cambiábamos de productor para poder avanzar y la verdad es que nosotras no quisimos”.No fue fácil la espera, primero porque su amigo y productor estaba mal de salud, y segundo porque la realización del material se retrasó.Hoy ‘Más Pandora que Nunca’ ya está listo, como primer sencillo eligieron el tema “Me Vas a Extrañar” que grabaron junto a su compositor, el también cantante Joss Favela.El disco mantiene la esencia del trío de balada pop con 33 años en la escena musical y cuenta con otras colaboraciones con Reik, Sin Bandera y Natalia Jiménez.“El 2018 fue un año donde tuvimos un aprendizaje enorme de lo que es la tolerancia, la lealtad y el amor. Nos parecía horrible que porque estuviera enfermo Armando (productor) no grabar el disco con él y dijimos ‘si hay que esperar, pues nos esperamos’.“Si me preguntas a grandes rasgos qué aprendimos este año... no es que lo hayamos aprendido, más bien reafirmamos que la lealtad, el amor, la tolerancia y la paciencia llevan a cosas muy bonitas”, señaló Isabel.El año de espera para hacer posible Más Pandora que Nunca, finalmente valió la pena porque grabaron el DVD que tanto deseaban.Temas como “Mientes tan Bien”, “Me Muero” y “Creo en Ti” son parte del material que saldrá al mercado en febrero.A sus más de tres décadas de trayectoria, Isabel, Mayte y Fernanda están decididas a seguir aprendiendo para ofrecer lo mejor de ellas al público.Por ejemplo su sencillo “Me Vas a Extrañar” es un tema de corte regional mexicano que es éxito de la Banda MS, original de Joss Favela.“Seguimos aprendiendo y eso es lo más padre de todo porque al final del día cantar canciones de regional mexicano no es cualquier cosa, te lo digo de verdad, tiene su forma, su estilo y dificultad.“Creo que es renovarse o morir, también hay que experimentar y hacer cosas sin salirnos de lo nuestro, que al final son las baladas y las canciones llegadoras. Seguimos nuestro camino en las baladas, siempre tratando de aprender, de actualizarnos”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.