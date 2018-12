Ciudad de México–Slash reveló que el equipo de producción de ‘The Walking Dead’ rechazó una canción que compuso especialmente para el programa.Según el portal NME, el guitarrista de Guns N’ Roses mencionó que el tema ‘The One You Love Is Gone’ fue pensado como intro de la serie.“Escribí la canción de la entrada para ‘The Walking Dead’. La serie no tenía música original y yo traté de darles un tema original”, declaró el músico.“Pero no aceptaron y no lo harán porque no quieren tener nombres reconocidos como parte del mundo de ‘The Walking Dead’, no sucedió, pero creo que era una buena idea”, agregó.En la segunda parte de la novena entrega, los sobrevivientes continúan lidiando con el impacto de los eventos que tuvieron lugar durante los seis años que han pasado.