Bullock en el fin del mundo

Ciudad de México–Las reglas de la industria cinematográfica han cambiado, incluso la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha modificado sus requerimientos para nominar una cinta, todo gracias a que las plataformas de streaming están modificando las formas con las que vemos cine y televisión. En esta ocasión Sandra Bullock se convierte en parte de la historia, y este 2019 está lista para sorprendernos con otra película emotiva, de esas que solo ella sabe hacer.Después de que la vimos como Debbie Ocean este año en ‘Ocean’s 8: Las estafadoras’, ahora Bullock es la protagonista y productora ejecutiva de ‘Bird Box: A ciegas’, una cinta que estrena este viernes en Netflix y que cuenta una historia compleja en la que se combinan el drama con la ciencia ficción y el thriller, bajo la dirección de la ganadora del Oscar, Susanne Bier.En la cinta la actriz interpreta a Malorie, una mujer que aprende a sobrevivir y que se enfrenta constantemente al peligro y al reto de sacar a sus hijos adelante aunque para ello tenga que perder la vista. Debido a la trama del filme, Bullock estuvo gran parte del tiempo grabando con dos niños muy pequeños y por exigencia del guion, tenía que gritarles todo el tiempo y eso la hacía sentir terrible. “Por eso después de cada escena en la que los gritaba feo, les regalaba dulces”, aseguró en entrevista con Netflix.Sandra Bullock sabe muy bien lo que es proteger a sus hijos de las tragedias del mundo exterior, en 2015 la actriz adoptó a Louis y Laila, todo tras su terrible y mediático divorcio de Jesse James por una infidelidad. Ahora, Sandra elige muy cuidadosamente todos sus proyectos para precisamente poder pasar tiempo con ellos. La protagonista de ‘Gravity’ encabeza así el reparto de un filme en el que la maternidad aparece desde una óptica diferente, centrando el foco en la protección absoluta que ofrecen las madres.Según contó en entrevista con Netflix, una de las cosas que más la atrajo del proyecto fue el hecho de no poder entender a Malorie, su personaje en esta historia: “Encontré muy difícil entender a alguien que no está comprometida del todo con sus hijos. ¿Es el embarazo algo atemorizante? Sí, pero ¿tan complicado como para desasociarte tanto como Malorie lo hace? Eso fue muy ajeno a mí, así que por ello fue muy interesante tener la oportunidad de explorar esas sensaciones”.Cuando una fuerza misteriosa barre a la población mundial, sólo una cosa es cierta: si lo ves, te quita la vida. Frente a lo desconocido, Malorie encuentra amor, esperanza y un nuevo comienzo. Ahora, ella deberá huir con sus dos hijos por un río traicionero al único lugar que podría ofrecerles refugio. Pero para sobrevivir, la familia tendrá que emprender un peligroso viaje de dos días con los ojos vendados.La crítica especializada ha asegurado que sin duda alguna la actuación de Sandra Bullock nos conmoverá hasta las lágrimas, como es su costumbre. Además, muchos comparan la cinta con “Un lugar en silencio”, filme también de 2018 protagonizado por Emily Blunt en el que se exploran los sentidos, aunque en este caso es el de la vista, no el del oído.La ganadora del Oscar tuvo que aprender a guiarse sin ver, por ello recurrió a un maestro invidente que la enseñó a utilizar sus otros sentidos: “Él me enseñó a confiar en la habilidad que todos tenemos de sentir, que es algo que no utilizamos seguido. Él puede montar una bicicleta, es un corredor, me enseñó a seguir mi intuición, es como si tuvieras un radar”, comentó en la misma entrevista.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.