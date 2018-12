Ciudad de México—Martha Cristiana compartió con sus seguidores en Instagram una imagen de la cicatriz que le quedó debido a la operación en el corazón a la que se sometió.Sorprendida de su rápido avance, la actriz se dijo impactada por la pronta recuperación.“Mi sistema me tiene impactada. Ya con 49 años y mi cuerpo no tiene sentido del tiempo. Él como si siguiera en los 20 (me lo dijo mi doctor) me cae perfecto porque han habido veces que he abusado de su energía”.En la imagen, se ve a la intérprete con una gorra y un traje de baño que deja ver la marca en su esternón.“Como pueden ver voy mejorando a velocidad luz”, escribió en su publicación, “la energía de nuestra tierra madre y la de los árboles está muy canija. Los cuidados y el amor de mis hijos y de mi príncipe, las visitas de mis amigos y sus mensajes hermosos.“Ya casi tengo permiso de regresar a mi vida normal! Mi coagulación está en los rangos que debe de estar; por fin le atinaron al gramaje aunque todavía tengo que hacer pruebas de coagulación una vez por semana (y luego más esporádicas para el resto de mi vida) lo cual es un buen recordatorio de que la vida es finita y hay que pasarla bien lo más que se pueda”.La actriz, quien disfruta de sus vacaciones en Tepoztlán, Morelos, agradeció a sus amigos y familiares por el apoyo.“Creo que nunca me he sentido tan querida por tantas personas increíbles en toda mi vida”.También aprovechó para hablar sobre la Navidad y contó cómo la están pasando su seres queridos.“Ya viene Navidad, me emociona porque aunque hay seres que se fueron a echar desmadre a otro plano, es una época para convivir con la familia completa, que siempre es un show para poder juntarlos. La ilusión de los niños es contagiosa y eso también es mágico”.