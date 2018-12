Demanda Kate a la PGR 60 mdd por daños

Ciudad de México— La demanda que interpuso Kate del Castillo en contra de la Procuraduría General de la República (PGR, ahora transformada en Fiscalía General de la República) el año pasado, y en la que exigía una indemnización de 70 millones de pesos por concepto de reparación de daños a su imagen, ahora asciende a 60 millones de dólares.Así lo declaró la actriz anoche, en una conferencia, acompañada por su equipo de abogados."Son 60 millones de dólares", precisó Kate."El monto está sustentado en pruebas periciales, el daño es un daño material y moral", dijo el licenciado Alejandro Rojas, descartando que se demande a algún ex funcionario público directamente."No tengo nada que ocultar, no cometí ningún delito", agregó la actriz en su primer encuentro con la prensa tras casi tres años de ausencia del País, al sentirse perseguida por las autoridades de la pasada administración.La protagonista de Ingobernable consideró que este caso se concentró en su persona por ser mujer y figura pública, ya que, dijo, si hubiera sido un hombre, la situación se hubiera arreglado de otra forma.Libre, feliz, segura y sin problemas es como se siente hoy en día, esto, luego de haber vivido momentos duros."Toqué fondo desde el día uno en que esto se hizo público", sostuvo.Desde 2012, Kate comenzó una interacción con Joaquín "El Chapo" Guzmán a través de Twitter. Dos años después, los abogados del narcotraficante se pusieron en contacto con ella para la realización de una película biográfica.En julio de 2015 el capo escapó de prisión, por lo que se refugió en Sinaloa. Ese mismo año, Kate y el actor Sean Penn se reunieron con el entonces prófugo "Chapo".Gracias al contacto que mantuvo la actriz con el capo, el Gobierno federal dio con su ubicación y lo recapturó, a inicios de 2016.El caso afectó no sólo la imagen de la actriz, sino también a su familia, en especial a sus padres, Eric del Castillo y Kate Trillo, y su hermana Verónica, debido a que durante el proceso de investigación que abrió la PGR en contra de la involucrada, en 2016, también incluyó a sus allegados.En cuanto a su relación con Penn, la actriz, de 46 años, comentó que no ha tenido ningún contacto ni acercamiento."(Penn) Se portó muy mal porque no me protegió y arriesgó mi vida. Sí le daría (una patada) en los huevos sin pensarlo", declaró, a pregunta expresa.Ante la opción de ser llamada a declarar en el juicio de "El Chapo" en Estados Unidos, Kate comentó que estaría dispuesta a acudir, aunque no lo ve tan viable, ya que, según sus abogados, no aportaría nada al caso.Descartó seguir con el proyecto de filmar alguna cinta o documental del narcotraficante."No es de mi interés realizar o llevar a cabo el pretendido documental o serie de la vida del señor Guzmán".Adelantó que, en caso de que se dé una tercera temporada de Ingobernable, se utilizarían locaciones en México, dejando de lado los dobles.