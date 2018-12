Descarta Kate hacer serie sobre El Chapo

Ciudad de México.- Por propia voluntad, Kate del Castillo decidió no realizar serie, película ni documental sobre Joaquín "El Chapo" Guzmán.A su regreso a la Ciudad de México, tras tres años de ausencia por la investigación que abrió la Procuraduría General de la República (PGR) en su contra, la actriz ofreció una conferencia de prensa en la que habló desde sus problemas legales hasta su situación sentimental."No tengo ya planeado en un futuro hacer nada de esto y si llegara a decidir hacerlo (hablaré) con quien se tenga que hablar"."No es de mi interés realizar o llevar a cabo el pretendido documental o serie de la vida del señor Guzmán".Del Castillo contó que la demanda que interpuso contra la PGR, por 60 millones de dólares, es porque una indemnización integral es justa."La divulgación de información de la PGR tuvo como único fin castigarme públicamente. Me vi seriamente dañada en mi honor y reputación al grado de cancelarme contratos y cuentas bancarias."Me sigue causando afectaciones que, como en cualquier caso de abuso, exijo me sea indemnizado en términos integrales y justos".La actriz llegó a la conferencia directamente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y acompañada de los abogados que le ayudaron a enfrentar la investigación a la que fue sujeta.Uno de sus representantes explicó que la indemnización que se pide es proporcional al daño causado a la estrella.Al inicio de su charla, leyó un documento que recapituló el proceso que vivió y dijo que fue víctima de una persecución injustificada e ilegal, pues la PGR filtró información a los medios y la presentó ante la sociedad como delincuente.Atribuyó la persecución a sus cuestionamientos a la pasada administración a cargo de Enrique Peña Nieto."¿Cómo se explica que fui la única perseguida? ¿Por ser una crítica del Gobierno?, ¿Por entrevistar al hombre más buscado del mundo? ¿Por haber exhibido a las autoridades? ¿Por haber cuestionado la procedencia del dinero para la Casa Blanca?".En su mensaje, con la voz entrecortada, agradeció el apoyo de sus padres, su sobrino y su hermana."Vengo a estar y convivir con mi familia, a pasar las fiestas juntos, para recargar energía y recibir el año, llenarme de amor con mi familia".Al ser cuestionada sobre su situación sentimental, aseguró que está soltera, pero que ya cree justo tener una pareja.En la conferencia, la actriz brindó con su tequila y sorprendió al final de la misma con un mariachi que le cantó "México Lindo y Querido".Kate del Castillo se reunió en 2015 con Joaquín 'El Chapo' Guzmán y en enero de 2016 la entrevista se hizo pública y coincidió con la recaptura del capo.A partir de ese momento, ella fue sometida a una investigación y no quiso volver al País por temor a ser retenida ilegalmente.

