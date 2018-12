Deslumbra Eiza González con estilo en programa de Jimmy Kimmel

Cargando

Galería

Eiza González se encuentra promocionado su nuevo trabajo cinematigráfico Welcome to Marwen, en compañía del actor Steve Carell y Leslie Mann.En esta ocasión, la actriz fue invitada especial del programa de Jimmy Kimmel en los estudios Live de Hollywood. Por supuesto, deslumbró a los presentes, publicó El Universal.González dejó las grabaciones de sus múltiples proyectos, entre ellos Godzilla vs Kong para promocionar el drama Welcome to Marwen, dentro de los estudios de ABC.Arribó al lugar ataviada en un sensual y elegante conjunto construido por pantalones de campana negros y una blusa blanca con mangas bombachas.Al sexy look, la actriz de 28 años le sumó un coqueto cinturón negro con hebilla plateada y un par de stilettos del mismo tono.Portó sus pertenencias personales en un pequeño bolso de mano estilo vintage. Enmarcó su rostro maquillado neutralmente y labios rosas con una melena lacia por detrás de su espalda.La también cantante compartió imágenes en Instagram de su visita a Jimmy, en una de ellas está divirtiéndose con el presentador, con una enorme sonrisa blanca.Hasta el momento, la mexicana tiene ocho producciones en puerta. Destacan títulos como Godzilla vs. Kong a lado de Alexander Skarsgard y Millie Bobby Brown, El destino de los furiosos Hobbs and Shaw, protagonizada por Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Jason Stattham y Vanessa Kirby.Para esta última producción mencionada, Eiza reposteó una publicación donde ella aparece con The Rock ataviada con un sensual look negro que consta de un top de encaje y cinturones a través de su torso y pantalones sueltos del mismo color.El actor de 46 años le dio la bienvenida a Eiza a la saga de Rápidos y Furiosos 9, reveló el papel protagónico que interpretará la mexicana.Ambos serán pareja en la nueva entrega, por lo que González jugará un importante rol en la historia que se estrenará en verano de 2019.