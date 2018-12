Bien representada

Ciudad de México–Marina de Tavira será representada en Estados Unidos por la agencia UTA (United Talent Agency), según informó Variety.La actriz firma con la empresa luego de su participación en ‘Roma’, cinta dirigida por Alfonso Cuarón.UTA representa a personalidades del cine y la música como Angelina Jolie, Anthony Hopkins, Ice Cube, Guns N’ Roses y DJ Khaled.Anteriormente, De Tavira participó en Ana y Bruno, Ilusiones S.A., Espacio Interior e Ingobernable.En México seguirá siendo representada por Jerry ML.Por lo pronto el siguiente movimiento de la actriz es retomar su gran amor, el teatro, y de la mano de su pareja sentimental, Rafael Sánchez Navarro.“El teatro es más íntimo y tiene menos proyección que el cine, pero aún así me parece un lugar mágico.“Me parece interesante regresar a él en una muy pequeñita escala después de esta experiencia con Roma, que ha tenido tanta trascendencia internacional. Necesito esa raíz”, contó De Tavira en entrevista.Skylight (Tragaluz), del dramaturgo británico David Hare, y traducida por Marina, es la pieza elegida.Luis de Tavira, tío de la actriz, se hará cargo de la dirección, mientras que la escenografía correrá por cuenta de Alejandro Luna.“La historia es sobre una pareja que tuvo una relación hace algunos años y se vuelven a encontrar, con dos puntos de vista muy diferentes”, explicó Sánchez Navarro.“Ella es más socialista, más de conciencia social. Es una maestra, le importa el mundo en el que vive y ver cómo puede ayudar para hacer las cosas mejor. Él, en cambio, es un muy exitoso hombre de negocios”.Skylight será el quinto proyecto teatral en el que Rafael y Marina comparten escenario, tras las puestas Bajo el Volcán, Tomar Partido, Tomo tu Mano en la Mía y El Libertino.De acuerdo con el actor, que recientemente protagonizó la serie policial Guardia-García, con ellos no funciona aquella creencia de que el trabajo y el amor no se deben mezclar.“Es un placer actuar con ella, imagínate. Luego nos vamos a casa y repasamos el texto juntos. Nos ha funcionado muy bien”, comentó el histrión.“Ahora con lo de ‘Roma’, me da un gran orgullo, gusto por ella. Se merece todo. Se lo digo una y otra vez. Se lo ha ganado a pulso con toda su carrera, su preparación, el talento que tiene”.

