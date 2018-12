Alistan documental de RBD

Ciudad de México— La cantante Dulce María aseguró que el documental del grupo RBD en el que se encuentra trabajando el productor Pedro Damián sería un buen regalo para los fans que aún escuchan las canciones.Por el momento, la ex integrante del grupo aún no sabe qué aspectos contendrá este material, sin embargo confía en que, previo a que se lance, Pedro Damián se ponga en contacto con los involucrados para saber su punto de vista."Sé que hay muchas horas de material que se tienen qué editar. Pedro es uno de los más comprometidos en hacerlo, pero no lo puede hacer solo, debe de haber gente e inversionistas detrás para que se haga realidad."Creo que sería muy justo darle a toda esa generación de fans que nos siguieron ese regalo. La verdad, cuando eso esté ya nos hablarán para ver qué hacemos", afirmó la cantante.En cuanto a un posible reencuentro del grupo, Dulce María dejará que el tiempo sea el que decida."Yo creo que pronto no se va a dar (un reencuentro), pero creo que algún día la vida nos podría hacer coincidir de nuevo."Ahorita cada uno está luchando, viviendo sus sueños y eso es válido, pero también fue algo fuerte que sería bonito homenajear y agradecerle a la gente", sostuvo.Por el momento, la intérprete de "Ya No" se encuentra en espera del lanzamiento de su disco, Origen.Mientras eso sucede, la también actriz anunció que regresará a las pantallas con una serie cómica para Televisa, de la cual se reservó los detalles.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.