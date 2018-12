Presume Maluma a su familia

Ciudad de México— Aunque despierte polémica por sus canciones y videos, tachados de misóginos, Maluma apoya al empoderamiento femenino y la igualdad de géneros, lo que demostrará el viernes con su nuevo remix, cuyo arte fue hecho por su primo de nueve años.Al ser la familia lo más importante para el colombiano, decidió que el arte del sencillo sería hecho por su primo Romeo Arias, quien hace una semana inauguró una exposición con sus pinturas en Miami."Estoy muy feliz de no ser el único artista en la familia. Le pedí el favor de que hiciera un diseño especial para la portada, porque soy fan de su arte y lo quería mostrar al mundo entero. Me siento muy orgulloso de él", aseguró el reguetonero en entrevista exclusiva."Sin importar lo que digan las canciones, todos los artistas urbanos siempre hemos dicho que la familia siempre es lo más importante. Significa mucho que mi familia esté involucrada en todos mis proyectos".Y es que hace unos meses, hubo varios intentos para que dejaran de escucharse las canciones del intérprete de "Felices los 4", por ser consideradas machistas.Sin embargo, Maluma asegura que él admira el empoderamiento femenino y cree importante apoyarlo.Por eso adelantó que el remix que hizo con Anitta y Becky G de su canción "Mala Mía" es una respuesta a esas críticas, pues refleja el poder de las mujeres, quienes deben tener el mismo derecho que los hombres."Quise invitarlas a ellas para que se dieran cuenta de que yo siempre apoyo al poder femenino. Esta era una gran oportunidad de mostrarle al mundo mi apoyo al género femenino, que está haciendo cosas increíbles."Sabemos lo que está pasando con la música latina en el mundo y lo que está pasando con el 'girl power' en la música latina. Me encanta resaltar eso. Todos somos iguales. Tanto hombres como mujeres tenemos la oportunidad de hacer de nuestras vidas lo que queramos", destacó.En su video de "Mala Mía", que ya supera 169 millones de reproducciones, Maluma aparece en una cama acostado con siete mujeres en lencería, pero el remix remarca que ninguna mujer debe soportar insultos."Es un tema de igualdad, que a las mujeres no se les puede llamar 'perras' o cosas así por hacer lo mismo que los hombres, cuando a ellos los otros hombres no los critican cuando se meten con otras mujeres."Anitta quiere decir eso y Becky también. Es un tema de igualdad, de: 'no nos llamen de esa manera si hacemos lo mismo que ustedes hacen'. Sé que muchas mujeres se van a sentir identificadas".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.