Construye Grecia su sueño

Guadalajara— Aunque Grecia Rodríguez encontró pocas oportunidades en su natal Guadalajara, esto no la detuvo para conseguir desarrollarse como actriz. Se mudó a la Ciudad de México, donde se ha desempeñado en distintas plataformas y producciones, como ‘Amar a Muerte’, telenovela que está al aire.En esta producción que se transmite de lunes a viernes a las por Las Estrellas, y que está protagonizada por Angelique Boyer y Michel Brown, la intérprete, que estudió la Licenciatura en Actuación en el Centro Nacional de las Artes, en la Escuela Nacional de Arte Teatral, da vida a Brígida.La teleserie cuenta la historia de León (Alexis Ayala), quien muere asesinado en un complot de su joven esposa Lucía (Boyer) con su amante Johny (Alejandro Nones), y al dejar este mundo, su espíritu halla entrada en el cuerpo del reo ejecutado Macario (Brown), quien fue acusado de asesinato en Estados Unidos.“Mi personaje interactúa con Lupita, una chica que es la ex esposa de este sicario (Macario) y que está huyendo de él. Brígida es una mujer ama de casa, pero la vida le empieza a cambiar cuando Lupita, que era la mejor amiga de la infancia del marido de Brígida, Panchito, regresa a la vida de su esposo, quien aún sigue enamorado de Lupita.“Brígida es un ser humano complejo que se dedica a su familia, pero también tiene anhelos personales. Al llegar esta mujer a moverle al marido, ella empieza a sufrir y a querer defender lo que tiene con su familia”, comparte la actriz que debutó en su profesión con la ópera rock “Dr. Frankenstein”, de José Fors.Además de esta reciente aparición en televisión, Grecia ha sido parte de El Capitán, serie de HBO; Señora de Acero y Guerra de Ídolos, de Telemundo; La Piloto, de Televisa; ‘Las Aparicio’, de Argos TV, entre otras.“Últimamente he hecho de todo un poco, sobre todo ahora que se abrió este panorama de las series. Cuando llegué a la Ciudad de México, en 2011, era un poco más difícil porque todo se cerraba a Televisa o TV Azteca. La apertura de los medios y de las productoras ha beneficiado a todos”.A pesar de su presencia en teatro y televisión, Grecia Rodríguez anhela desarrollarse más en el cine, donde ya ha tenido breves participaciones, como en la película Polos, de Alan Coton, y el corto Incubados, de Gamaliel Santiago, el cual le hizo merecer el premio como Mejor Actriz en el Festival Pantalla de Cristal.El próximo año rodará su primer protagónico en cine con la película ‘No Dejaré de Buscarte’, de Bibiana Barba, en la Perla Tapatía.

