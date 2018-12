Se enfrenta Quentin Tarantino a ladrones que entraron a su casa

El director Quentin Tarantino ha sido protagonista de una de esas historias de acción y suspense que aparecen en muchas de sus películas, publicó El Universal.El realizador de 'Kill Bill' y 'Malditos bastardos' se ha enfrentado a dos ladrones que entraron a robar a su casa de Los Ángeles. Según informó la policía de la ciudad, no ha habido que lamentar incidentes graves.Según informa la web TMZ, citando fuentes de la policía de Los Ángeles, dos ladrones entraron en el domicilio del cineasta durante la medianoche del domingo.Parece ser que Tarantino escuchó a los dos individuos entrar por la ventana trasera de su residencia. Las mismas fuentes apuntan a que el director de 'Los odiosos ocho' terminó dando con los dos ladrones dentro de su casa y se "enfrentó" a ellos.La policía no ha descrito la forma en la que Tarantino hizo frente a los ladrones, pero parece que surtió efecto, ya que abandonaron el domicilio del realizador poco después.Según la policía de Los Ángeles (LAPD), los atracadores se llevaron joyas y varios objetos de valor, pero nadie resultó herido. La policía está investigando los videos de vigilancia para poder identificar a los ladrones.Quentin Tarantino se encuentra, actualmente, terminando de rodar 'Once Upon a Time in Hollywood', la película ambientada a finales de los años 60 está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, y Margot Robbie y Al Pacino y cuenta con un reparto de auténtico lujo que completan nombres ocmo Damian Lewis, Luke Perry, Emile Hirsch, Dakota Fanning, Lena Dunham, Timothy Olyphant o Bruce Dern.El nuevo proyecto de Tarantino, que tendrá los macabros asesinatos de la Familia, el clan dirigido por Charles Manson, como telón de fondo, tiene programadosu estreno para el 26 de julio de 2019.

