Los Angeles— Después del amplio prontuario de efectos especiales y acción desplegado por la saga fílmica ‘Transformers’, la aventura Bumblebee, que se estrena hoy a nivel nacional, debía tener un sello particular.De entrada, el filme dirigido por Travis Knight ya viene rankeado con las mejores críticas para esta franquicia creada por el cineasta Michael Bay, pero ha sido capaz de darle la vuelta al universo de los populares personajes de Hasbro."Quienes conocemos la historia de los Transformers, no podemos sino derretirnos por lo adorable que es Bumblebee, entre errático y bonachón. Es un héroe de acción que lleva a una joven (Hailee Steinfeld) a desarrollar una relación no humana con la mejor comunicación", destaca Knight.Corre la década de los 80, específicamente es 1987, y en un pueblo californiano Charlie (Steinfeld) se topa con un Volkswagen con el que decide quedarse por su cumpleaños número 18.Lo que la encantadora joven desconoce es que ese maltrecho "vochito" amarillo al que pretende realizarle algunas mejoras viene de otra galaxia y tiene una misión importantísima en la tierra, la cual se tornará en una batalla por sus dos enemigos: Shafter y Dropkick.En medio de una trama amigable y, por momentos violenta, Bumblebee, a decir de su protagonista, es como una caja de Pandora para los amantes de la cultura pop de los 80, que al abrirse transportará al espectador a un periplo conmovedor y nostálgico."Por supuesto, la manera en la que llega Bumblebee a la vida de Charlie es atropellada, o inesperada, pero lejos de asustarse por su condición no humana, se siente atraída y curiosa."Lo defiende, creo que es una forma de interpretar que no podemos rechazar algo o a alguien por prejuicio, y que los 80 ¡son lo máximo!", destaca Steinfeld, nominada el Óscar por su actuación por el western Temple de Acero, de los hermanos Coen."A mí me toca hacer de amigo de Charlie. Creo que a la par de que se conocen, también descubren que hay un mundo paralelo al Transformer que destruye la casa de ella. Es un cuento muy, muy entretenido", comenta Jorge Lendeborg Jr.Como toda aventura de trepidantes secuencias de acción hay un villano, que encarna el luchador John Cena, un militar que buscará que carismático "vochito" fracase en su misión."Me divertí mucho haciendo la película. La historia es muy atractiva por el balance que tiene la aventura con esta historia de amistad entre la protagonista y Bumblebee", expresó Cena.Con la producción de Lorenzo di Bonaventura (Transformers y Horizonte Profundo) este filme va descubriendo cómo es que se entienden la jovencita y el artefacto gracias a la música."La música nos transporta, y concreta ideas y nos hace decir lo que no supimos expresar con palabras, entonces, muy inteligentemente, Bumblebee percibe la esencia de las letras de distintas canciones y a través de fragmentos, le dice a Charlie lo que piensa y lo que siente", apunta Di Bonaventura.

