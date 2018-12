Ciuda de México- La película más reciente de Alfonso Cuarón se encuentra basada en sus vivencias personales durante su infancia y de modo muy especial en un personaje: Libo, la nana que cuidó al director de cine desde que éste era bebé y que inspiró al personaje de Cleo en Roma.Ésta es la historia de Liboria Rodríguez, quien en la película es conocida como Cleo e interpretada por Yalitza Aparicio. De acuerdo con el propio director, Libo llegó a trabajar con la familia de Alfonso Cuarón en 1962, pocos meses después de que él naciera.De origen mixteco y proveniente de la localidad de Tepelmeme Villa de Morelos, en el estado de Oaxaca, el director ha platicado que Libo provenía de un entorno de muchas carencias y que cuando él era niño, Libo le platicaba sobre la pobreza y el hambre que había vivido.Al igual que se refleja en Roma, la relación que mantenía la familia de Cuarón con Libo también estaba llena de desigualdad, y es justo por eso que el director hace énfasis en ciertos momentos, como cuando Cleo ve la tele con la familia y la señora Sofía (Marina de Tavira) le pide que le prepare un té a su esposo.Por otra parte, para realizar Roma, Alfonso Cuarón retomó muchos de los recuerdos que Libo tenía y los plasmó en la película. Por ejemplo, Libo le contó que por las noches hacía ejercicio y otras anécdotas de su vida cuando no estaba con la familia del director.En Roma, Cuarón ha buscado reflejar la realidad de miles de mujeres, de la relación de desigualdad en la que viven con las familias con las que trabajan y que al igual que Libo, muchas veces lo ven como algo normal.Para Alfonso Cuarón, al realizar la película "lo que empezó a ser más revelador para mí era esa parte que yo no conocía. Su vida social fuera de la casa. Pero incluso momentos de intimidad dentro de su cuarto. Por ejemplo yo no sabía que mi abuela las regañaba… era totalmente cruel (…) ellas tienen que llegar y prender una vela".Durante una serie de preguntas y respuestas, el director de Roma admitió sin embargo que la relación con Libo era desigual y respondía a una jerarquía, pues aunque en teoría es parte de la familia, también le piden que lave la ropa o que vaya "por los gansitos", momentos que están reflejados en la película.De hecho, Libo también realizó un cameo en su película Y tu mamá también (2001), en donde aparece en una escena al lado de Tenoch (Diego Luna), mientras la cámara sigue todo su recorrido para llevarle comida.Desde esta película, Cuarón muestra una parte de la desigualdad que existe en este tipo de relaciones, pues luego del largo recorrido que ha hecho para llegar hasta Tenoch, él le pide que conteste el teléfono a pesar de que él está más cerca de él.Hasta la fecha, el director mantiene una relación cercana con Liboria Rodríguez, quien incluso ha estado presente en algunos de los eventos en torno a la película, tanto nacional como internacionalmente.

