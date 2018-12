Los Angeles— Alguna vez le dijeron a Ellen DeGeneres que a una lesbiana nadie la miraría en la televisión. Pero luego de 16 temporadas al aire con su propio programa (‘The Ellen DeGeneres Show’) , la conductora calla bocas y continúa con los éxitos. Y a pesar de que fue hace 15 años que hizo su último stand up, la nostalgia se apoderó de ella y presenta el especial ‘Ellen DeGeneres: Relatable’ en Netflix. Se trata de un stand up grabado en el Salón Benaroya de Seattle. “Fue muy divertido. Lo Amo mucho. Las audiencias fueron grandiosas. Seattle estuvo genial”, confesó.La última vez que Ellen hizo un proyecto del tipo fue en el 2003. Un especial para HBO que se titula ‘Ellen DeGeneres: Here and Now’. Pero ahora, con ‘Relatable’ (ya disponible en la plataforma), la presentadora repasa su camino al estrellato y detalla las lecciones que ha aprendido a lo largo del camino, todo en un relato cargado de humor. Y como era de esperarse es sumamente honesta y graciosa.“Hace unos años acababa mi programa diciendo: ‘sean amables unos con los otros’. Pero tiene un incoveniente, nunca más podré tratar mal a alguien”, dice Ellen durante el trailer de este especial, que tiene una duración de una hora con 33 minutos. Incluso, confiesa que le dijo a un amigo que haría el stand up para Netflix y éste le preguntó si aún sentía que la gente se identifica con ella (es una mujer de 60 años que tiene millones de dólares en sus cuentas bancarias)... “Y en eso entró mi mayordomo a la biblioteca de mi casa”, dijo ante las carcajadas del público.Por otro lado, ya son muchos los rumores sobre la cancelación del ‘The Ellen DeGeneres Show’, una decisión que la conductora tomaría alentada por su esposa, Portia de Rossi. La propia Ellen dijo en entrevista con The New York Times que está pensando qué hacer una vez que su contrato finalize en 2020, además según la publicación la conductora renovó su acuerdo en 2016 pero estuvo cerca de rechazarlo, así que estaría indecisa sobre si continuar o no con el programa que no sólo le ha dado múltlipes satisfacciones a ella, sino a sus miles de seguidores y televidentes. El programa se ha hecho acreedor a 57 premios Emmy desde su debut en el 2003.“Extraño hacer películas. Me encantaría filmar una. Pero no tengo tiempo para hacer mucho más, porque tengo ‘Ellen’s Game of Games’, de la NBC, y mi marca, una firma de producción y una compañía digital que está creciendo, cosas que me tienen limitada de tiempo. Todo eso es lo único que daría pie a mi decisión”, dijo al diario USA Today. Por esta razón muchos se preguntan si Ellen se dará el tiempo para crear más stand up y dejar de lado su preciado show.Es bien sabido que Ellen se confesó gay hace algunos años en una entrevista televisiva, y este también es material para este stand up. A la conductora le contó mucho trabajo su vida luego de salir del clóset, “porque cargas con culpa, te sientes apenado, simplemente no puedes ser una persona con confianza”. Luego, se dio cuenta no había nada por qué sentirse apenada. Pero incluso la depresión llegó a su vida. Con el paso de los años y gracias a su talento y carisma, la comediante ha ganado miles de seguidores y apoyo al rededor del mundo, es conocida por su enorme corazón y su entrega diaria.