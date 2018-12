Libre de adicciones

Ciudad de México—Sobria, pero sobre todo feliz, es como la conductora Yolanda Andrade finaliza este 2018.Tras una dura batalla que enfrentó para superar el alcoholismo, Andrade confesó estar libre de la enfermedad, tras años de vivir con ella.“Me costó mucho trabajo. Para dejar una adicción, en especial la del alcohol, que es bien fácil adquirirlo y tomarlo a cualquier edad, se necesita mucha fuerza de voluntad”, afirmó Andrade en entrevista.La conductora aún recuerda con tristeza el momento en el que tocó fondo.“Una caída que me di en el baño y me quedé ahí tirada, me asusté. Luego peor porque cuando me pude levantar, me quise lavar la cara y me pegué con el grifo”, contó.Andrade pidió que en estas fechas decembrinas no se tome a la ligera el tomar bebidas alcohólicas ya que pueden resultar en un problema difícil de controlar.“No lo tomen como chiste de: ‘me voy a poner una pedota, el brindis, el Guadalupe-Reyes’, de verdad es algo muy serio”, dijo Andrade.“Les pido por favor que la gente que tenga algún familiar, que tenga mucha paciencia, que hay lugares especiales (dónde superarlo)”, agregó.Con el fin de ayudar a quienes, como ella, han sufrido de estos problemas, la conductora acudió a Culiacán, Sinaloa, a la clínica de Julio César Chávez, donde se internó, para convivir con los nietos de Mario Moreno “Cantinflas”, Marisa y Gabriel Moreno, quienes continúan en tratamiento.“Están muy bien, los llevé a comer, los vi muy contentos, muy entusiasmados con el tratamiento y es que, de verdad, no hay mejor clínica en México que la de Julio César Chávez”, afirmó.Incluso, durante su visita, como parte de su recuperación, se encontró con historias que le tocaron el corazón.“Ocho mujeres me dijeron que estaban ahí porque me habían visto en la TV, me reconocieron y decidieron estar ahí porque yo decidí tratarme.“Cuando eres mujer te da mucha pena reconocer que eres una borracha, me da gusto que por medio de los medios la gente lo reconozca, con eso me doy por servida este año”, sostuvo la conductora.En cuanto al regreso de Kate del Castillo al País, Andrade descartó que esto pueda ser una posibilidad.