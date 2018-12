El reggaetón es una ponzoña: Pau Donés

Ciudad de México.- Para Pau Donés, vocalista del grupo español Jarabe de Palo, la música se debe de diferenciar, y más la latina, ya que se ha puesto a un nivel de cantidad y no de calidad, publicó El Universal.“El reggaetón es una música mediocre sin mensaje que busca ganar dinero, es una ponzoña. Me siento apenado por la música latina, que le llamen música urbana al rap, al hip hop, al reggaetón; eso no sale de la calle, cualquiera podría hacer esa música con una simple base. Hay que saber diferenciar, la música latina es muy rica: hay vallenatos, cumbia, salsa; eso sí es increíble.”Sin embargo, el cantante se expresó agradecido por la apertura de estos géneros actuales, ya que con ellos se ha logrado abrir puertas culturales y de debate.“Hay talento joven en la web, no lo que suena mainstream en la radio, eso es una ponzoña, en internet es donde uno tiene que buscar la música”, dijo y comentó sentirse agradecido porque aún hay jóvenes que buscan sus letras para expresarse emotivamente.Pau Donés fue diagnosticado con cáncer de colon en septiembre de 2015, lo que lo ha tenido en constante revisión, pero eso no ha sido impedimento para dejar los escenarios. Él se encuentra estable de salud y comenta que está muy feliz de estar en Yucatán disfrutando de su segunda casa que es México en el Festival Internacional de Trova el pasado fin de semana.“Estamos acabando 20 años de Jarabe de Palo. Nos quedan dos últimos conciertos y me encantó venir a Yucatán para cerrar este ciclo. Va a parar la banda un tiempo pero no es por el cáncer, sino que queremos hacer nuestra vida normal, tengo ganas de desconectarme conmigo y tener tiempo para mi vida”, señaló.El intérprete de “La flaca” se define a sí mismo como un “músico-persona”, por su personalidad plasmada en las canciones y no como un “sobreviviente”.“Yo no soy luchador, porque la guerra lleva violencia. Tengo una enfermedad pero me mantengo de pie. El cáncer no es un reto, pero vivo con él y me va bien, sigo tocando y sigo haciendo el amor”, bromeó.Con este descanso, el músico quiere dejar atrás los estereotipos que lo han marcado y que conozcan quién es, por ello, sus pensamientos los plasmó en su libro, que fue lanzado el año pasado.“Son 50 capítulos de lo que me pasa en la cabeza. El objetivo es quitar prejuicios, plasmar mi vivir de todos los días, enseñar por qué me enojo, mis canciones, mi enfermedad; con el libro doy un poco más de información de mi vida”.