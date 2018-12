Viraliza igualdad

Ciudad de México— El nombre de Yalitza Aparicio se ha difundido de manera estrepitosa desde su participación en la película ‘Roma’, de Alfonso Cuarón, y ahora la oaxaqueña se lleva la portada de la revista Vogue, que la presenta como una mujer que de tan auténtica es capaz de opacar a las estrellas.Y es cierto, en apenas una hora, el posteo en la cuenta de Facebook de Vogue Latinoamérica se ha compartido más de 12 mil veces y ha reunido más de 25 mil comentarios, generando un fenómeno pocas veces visto.“La vida de esta oaxaqueña pasó de la discreción de su hogar en Tlaxiaco a las pantallas del cine y la televisión, conquistando los aplausos y los corazones del mundo. Apartada de los reflectores, damos eco a la voz de una mujer tan genuina que es capaz de opacar a las mismas estrellas: Yalitza Aparicio", escribió Vogue en redes sociales para presentar su más reciente edición.Hace unas semanas fue severamente criticada en redes sociales por posar vestida con ropa Gucci.La fotografías de la mujer de 25 años nacida en Tlaxiaco, Oaxaca, obtuvieron un sinfín de malos comentarios enfocados en su aspecto físico y su origen, develando la gran discriminación que se vive en esta época.ORGULLO NACIONALConsiderada una de las revelaciones de 2018, la actriz desea que la resonancia que está teniendo su trabajo en la película ‘Roma’ sirva para que otras mujeres crean en sí mismas y luchen por alcanzar sus sueños.“Creo que esta es una oportunidad para demostrar que las cosas se pueden alcanzar y que no por ser indígena o tener un color de piel diferente a los estereotipos no la puedes hacer. Es una puerta de esperanza hacia muchas personas”, expresó la actriz.Aparicio Opinó que reflexionar sobre temas como la desigualdad y la discriminación es muy importante, porque funciona como una herramienta para que las personas sepan que no hay límites en la vida.“Particularmente las mujeres indígenas no debemos limitarnos a soñar, a decir puedo, sino más bien a hacerlo y no hacer caso a esos estereotipos que están muy remarcados en todas partes”, agregó durante una breve charla.Aparicio mencionó que nunca pensó que este “trabajo” la llevara tan lejos, sin embargo, aseguró que el aprendizaje es que “el poder de los logros está en creer que puede suceder”.Respecto a cómo hacer frente a la discriminación, el racismo y el clasismo, señaló que se debe empezar desde uno mismo, "hay que valorarnos y querernos tal como somos y a seguir luchando por las cosas porque no hay diferencias si tú te la crees”.Razones por las que Yalitza Aparicio ha sido elegida la mujer del año- No tenía experiencia en actuación. Antes de ‘Roma’ ella era maestra de kínder en Oaxaca. Su actuación ha sido impecable y todos están sorprendidos por su talento natural.- Fue nominada a los Premios Gotham y a los Critics’ Choice Awards.- Fue premiada como Nueva actriz de Hollywood en los Hollywood Film Awards.- Se ha convertido en portada de varias revistas.- La revista Time consideró que fue la mejor actuación del año.- Importantes actores se han rendido a sus encantos como Hugh Jackman y Tom Hanks.- Ella improvisó gran parte de sus diálogos.- Yalitza no ha olvidado dar una lección sobre la visibilidad de las mujeres del servicio doméstico.- Ha mostrado que la belleza no solamente es para las mujeres caucásicas.