Será Bad Bunny 'Santa Claus'

Ciudad de México.- El artista de trap Bad Bunny se le adelantará este año a Santa Claus con un evento benéfico con el que desea llevar alegría a miles de niños boricuas, informó El Universal.La cita será el próximo domingo, 23 de diciembre, cuando el cantante invitará a las familias puertorriqueñas a celebrar lo que denominó “La Nueva Tradición”, pues junto a sus amigos entregará regalos para los niños.La actividad se llevará a cabo en las instalaciones del coliseo Roberto Clemente, en San Juan, desde las 8:00 a.m. Allí, se entregarán regalos a los primeros 30 mil niños. Debido a la gran cantidad de personas que se espera, la organización recomienda al público llevar niños mayores de ocho años.Con esta iniciativa se lanza la Fundación Good Bunny.“Para Benito Antonio Martínez Ocasio, la época navideña es más que poner los regalos debajo del árbol o ponerlos junto a las cajas de zapatos que se dejan debajo de la cama en la noche de Reyes. Bajo La Nueva Tradición, los niños no tienen que esperar por Santa para recibir sus regalos y los Reyes no tienen coronas pero usan tenis y gorras. Bad Bunny quiere darle a los niños una experiencia única, a su estilo, sin perder la esencia de la Navidad puertorriqueña”, detalló en un comunicado de prensa.La Fundación Good Bunny, creada por Benito Antonio Martínez Ocasio, es una entidad sin fines de lucro que busca integrar y empoderar a los jóvenes a través de la música y las artes. Además de contribuir a la formación de valores y desarrollo personal de estos jóvenes, la organización buscará elevar el nivel músico-cultural en la isla.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.