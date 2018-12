Rivera gana 'La Voz... México'

Ciudad de México— Después de que los participantes dejaran todo en el escenario, la española Cristina Ramos, del equipo de Carlos Rivera, arrasó con las votaciones y fue la gran ganadora de ‘La Voz... México’, dejando a Diana Villamontes en segundo lugar.“Haber ganado en México es mi alegría y el orgullo que tengo esta noche, porque no soy mexicana y siempre he sentido que los mexicanos me abrieron su corazón plenamente, y, que esta noche me hayan aceptado, y elegido por lo que soy y por lo que hago, de verdad es entrar por la puerta grande, por la puerta dorada a México”, expresó Cristina después de su triunfo.El cantante mexicano Carlos Rivera fue el coach vencedor de la noche, quien fue pieza clave para que la cantante española venciera a los demás participantes.“Estoy súper agradecido con la gente que llevo a Cristina a ser la número uno, porque eso significa un cariño enorme de la gente, porque, hasta donde sé, no sólo ganó sino que arrasó y eso me da una alegría mayor, porque la gente semana tras semana confió en nosotros y nos apoyó”, indicó Rivera.El cantante expresó su emoción y la gran sorpresa que aún siente por la voz de Cristina, a quien admira.“La voz de Cristina es impresionante, lo que puede hacer ella vocalmente es inhumano y me alegra poder decir que es la gran ganadora”.La española saltó a la fama en el 2016 después de haber ganado en el reality español ‘Got Talent’, sorprendiendo con una voz multifacética que puede ser soprano hasta una cantante de rock pesado.Rivera expresó la empatía que siente por Cristina, pues, después de salir de un programa en donde se dio a conocer, experimentó lo difícil que resulta continuar con una carrera artística.“Para mí fue muy difícil, por eso quiero ser un buen coach, siempre he tratado de ayudar cuando he podido, eso es la mejor manera de regresar lo que la vida y Dios me han dado”.