Desbordan misses sensualidad

Ciudad de México— Las transparencias, aberturas en las piernas y los grandes escotes, tanto al frente como en la espalda, son grandes tendencias que se han visto en los principales desfiles del planeta. Y las mejores embajadoras son las reinas de bellezas participantes en el pasado Miss Universo que dejaron ver mucha piel en sus diseños de gala.“Casi todas las finalistas optaron por diseños tipo columna en tonos metálicos casi transparentes, una corriente que hemos visto mucho en las pasarelas.“Por ejemplo, las chicas de Venezuela, Vietnam y aún la ganadora del año pasado, lucieron vestidos muy transparentes”, afirmó José Antonio Montes de Oca, experto en concursos.Sin embargo, la raya entre lo sexy y lo vulgar parece ser muy delgada.“Me parece poco acertado, por ejemplo, que Miss Puerto Rico llevaba un vestido transparencias en color nude, pero lucía ropa interior negra, y se le notaba con la iluminación del escenario”, acotó.Para algunos, sin embargo, existe una contradicción por el hecho de que algunas mujeres manifiestan que no quieren salir en traje de baño, por una cuestión de valoración, pero sí lucen trajes de noche muy atrevidos.“Algunas concursantes se quejan de las no quieren salir en traje de baño porque no quieren ser objetos sexuales, pero en el vestido de gala se quitan casi todo.“Vimos en esta ocasión básicamente baby dolls o trajes para la playa con un pareo. Entonces, como que hay una contradicción en este hecho”, señaló Marco Corral, coordinador de moda.Otras tienen problemas con el ajuste del vestido al lucir vestidos demasiado entallados.“Por ejemplo, Miss Sudáfrica lleva un vestido sencillo y sobrio, con pocas transparencias, pero era tan ajustado de abajo que le dificultaba caminar y casi le obliga caerse”, comentó Montes de Oca.La ganadora del concurso, la filipina Catriona Gray, lució un vestido inspirado en un volcán, que presentaba llamas de fuego en la espalda y atravesando el torso así como una gran abertura en la pierna.“Aunque algunos dijeron que estaba inspirado en Jessica Rabbit, yo lo veo como de vedette en el Teatro Blanquita. No se me hizo ni elegante, ni en tendencia, ni sofisticado, ya que había otros mucho más chic. Lo que pasa es que ella es linda”, concluyó Corral.

