'Spider-Verse' anima las taquillas de EU

Los Ángeles— La película animada “Spider-Man: Into the Spider-Verse” pasó a encabezar las recaudaciones en su primer fin de semana en los cines, prueba del interés de la audiencia por versiones animadas para la pantalla grande de los superhéroes de Marvel.Otros debutantes del fin de semana previo a Navidad tuvieron suerte diversa, como “The Mule”, the Clint Eastwood, que quedó segunda y “Mortal Engines”, que fue un fracaso en los cines de Estados Unidos y Canadá.Ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según comScore:1."Spider-Man: Into the Spider-Verse", 35.4 millones de dólares.2."The Mule", 17.2 millones de dólares.3."Dr. Seuss' The Grinch", 11.6 millones de dólares.4."Ralph Breaks the Internet", 9.6 millones de dólares.5."Mortal Engines", 7.5 millones de dólares.6."Creed II", 5.4 millones de dólares.7."Bohemian Rhapsody", 4.1 millones de dólares.8."Instant Family", 3.7 millones de dólares.9."Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald", 3.7 millones de dólares.10."Green Book", 2.8 millones de dólares.