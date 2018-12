Premia diversidad a Yalitza

Ciudad de México— Considerada un ejemplo de vida por su actuación en Roma, Yalitza Aparicio recibió este sábado el premio “Orgullo de mi Ciudad”, que le entregó la comunidad LGBTTTI en un bar de la Ciudad de México.La actriz apareció en el escenario con la melodía “Pretty Woman” de fondo, a las 21:50 horas, ante la sorpresa de cientos de jóvenes que acudieron al lugar para bailar y divertirse.“Yo sé que en algún momento hemos sido discriminados. A veces las personas creen que por ser de una raza diferente, tener un físico que no está catalogado como normal, ser homosexual o heterosexual, creen que es un límite para nosotros, pero es un límite que está en ellos”, expresó Aparicio, conmovida.“Los admiro demasiado por tener esa fortaleza de seguir luchando por lo que desean. Cuentan con todo mi apoyo, ¡y que viva la comunidad gay!”.Acompañada por Mariano Riva Palacio y Rosalía Consuelo Buaún, presidenta de la Asociación Nacional de Locutores en México, la actriz se tomó selfies con los presentes, en su mayoría chicos de entre 18 a 28 años.Durante el acto, la gente le cantó “Las Mañanitas” a la también maestra de preescolar, originaria de Oaxaca, quien cumplió años el pasado 11 de diciembre y es reconocida por su papel de Cleo, una trabajadora doméstica protagonista de la cinta biográfica de Alfonso Cuarón.Al terminar el homenaje, la prensa que acudió al evento se vio envuelta en un barullo causado por el cuerpo de seguridad que resguardó a la intérprete, pues trataron de evitar que Aparicio diera entrevistas.Entre guardaespaldas, fotógrafos, reporteros y camarógrafos, el tumulto provocó empujones y golpes hasta el automóvil de la actriz, quien entre gritos se dio el tiempo de atender brevemente a los medios.“Estamos luchando por los derechos de todos, porque todos somos iguales. Siempre he querido ser maestra, pero también es bonito lo que he descubierto: que a través del cine se puede hacer muchas cosas”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.