Ariana y Miley dan el ejemplo

Ciudad de México– Después del lanzamiento de sus respectivos sencillos, el mismo día, las cantantes intercambiaron tuits cordiales a diferencia de Kanye West y Drake, quienes han iniciado una batalla de raperos en las redes socialesUna vez más las mujeres demuestran que no hay nada mejor que estar unidas en una industria que cada día parece estar más complicada para todos. La media noche de este viernes –poco más de un mes después del lanzamiento de ‘Thank U, Next’– Ariana Grande dio a conocer ‘Imagine’, su nuevo sencillo.Al mismo tiempo, Miley Cyrus dio a conocer su más reciente sencillo ‘Happy Xmas (War Is Over)’, un cover al tema de John Lennon, en el que colabora con Mark Ronson y Sean Lennon, hijo del exBeatle.Ante el lanzamiento simultáneo de ambos temas, que generó suspicacias entre los seguidores de ambas cantantes, Ariana y Miley intercambiaron mensajes en redes sociales dejando en claro que entre ellas no existe una rivalidad. Por el contrario, la música las une y aprovecharon para mandar unas palabras en referencia al pleito entre los raperos Kanye West y Drake y, de paso, hacer promoción de sus respectivos lanzamientos."Chicos, sé que que dos hombres adultos están discutiendo en línea en este momento, pero Miley y yo lanzaremos nuestras hermosas y nuevas canciones esta noche, así que, si por favor, se pueden comportar unas horas para que las chicas puedan brillar, sería fenomenal", publicó Ariana Grande en su cuenta de Twitter momentos antes de publicar ‘Imagine’.Por su parte, Miley Cyrus aprovechó el momento para compartir el mensaje de su colega, junto con un comentario alusivo a su nuevo sencillo navideño y al tema de Ariana Grande: "¿Ellos no escucharon las noticias? ¡La guerra terminó! Gracias, ¡siguiente!"A diferencia de su primer sencillo, ‘Thank U, Next’ –que representa la aceptación después de que termina una relación–, Ariana Grande señala que ‘Imagine’ representa la negación de una relación frustrada.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.