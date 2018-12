Politiza el cine a Carell

Ciudad de México— Steve Carell no es un hombre amante de la política, y en contadas ocasiones ha manifestado su opinión a favor o en contra de alguna medida del Gobierno de los Estados UnidosPero en El Vicepresidente: Más Allá del Poder, la película más nominada a la gala de los Globos de Oro (con seis candidaturas) que se realizará el próximo 6 de enero, el astro se empapó de política por completo y en las dinámicas de los poderosos en Washington.Dirigido por Adam McKay (La Gran Apuesta), el proyecto sigue la vida de Dick Cheney, quien fuera vicepresidente de EU durante la administración de George W. Bush.Christian Bale interpreta a Cheney y Carell a Donald Rumsfeld, Secretario de Defensa con Bush (Sam Rockwell).Para Carell, de 56 años, estrella de la serie The Office y de filmes como Foxcatcher y Beautiful Boy, no se trataba simplemente de una parodia, como las que suele hacer en los sketches de Saturday Night Live.“Es interesante esto de interpretar a personajes reales. Leí todo lo que encontré escrito sobre él y leí los libros que él ha escrito. Me metí a analizar videos para estudiar su lenguaje corporal, cómo se mueve, sus gestos.“Fue un gran reto. Nunca vas a interpretarlo de una manera enteramente correcta. Es como un examen, así que tratas de prepararte lo mejor posible”, dice Carell en entrevista desde Londres.La transformación física llevaba al menos tres horas, con maquillaje y prostéticos diseñados por Greg Cannom, ganador del Óscar por El Curioso Caso de Benjamin Button.Actualmente retirado, durante su mandato al frente del Pentágono Rumsfeld redefinió la lucha contra el terrorismo a nivel global como respuesta a los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.Su personalidad dominante y su habilidad para justificar la intervención en Iraq por presuntas armas de destrucción masiva, había quedado retratada en el documental de Errol Morris, ‘The Unknown Known’.

